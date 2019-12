Astra invinge Craiova si urca pe primul loc in Liga 1

Ziare.

Formatia de la malul Dunarii s-a impus pe teren propriu cu scorul de 1-0, golul fiind inscris de vedeta Denis Alibec Partida a inceput in nota de dominare a oaspetilor, elevii lui Piturca avand sansele mai mari in primele minute, cei de la Astra preferand sa incerce sa se apere compact.Cea mai controversata faza a meciului s-a petrecut in minutul 39, atunci cand Alibec a executat rapid o lovitura libera, Budescu a inscris, insa arbitrul a intors faza pentru ca mingea nu ar fi fost oprita.Craiova a continuat sa preseze si si-a creat in contnuare ocazii, cea mai mare prin Mihaila, insa giurgiuvenii aveau sa dea lovitura pana la urmaIn minutul 50 fundasul Mihai Balasa a gresit incredibil la mijlocul terenului, Budescu a recuperat balonul si i-a trimis pe culoar lui Alibec, iar acesta din urma a inscris dupa o cursa superba, in care a ramas singur cu portarul.Oltenii s-au aruncat in atac incercand a egaleze, insa tot "astralii" au avut sansele mari, Denis Alibec ratand sanse uriase pe contraatac.Victoria la limita ii duce pe cei de la Astra pe primul loc al clasamentului Ligii 1 dupa 20 de etape, peste CFR Cluj , campioana pierzand tot duminica la Botosani.ASTRA: Lazar - Graovac, Tamas, Dima, Radunovic - G. Enache, G. Simion, Crepulja, V. Gheorghe - Alibec, BudescuREZERVE: M. Popa, Trusescu, Bruno, Dandea, Fl. Matei, Begue, RadutANTRENOR: Bogdan AndoneCRAIOVA: L. Popescu - Vladoiu, Balasa, Acka, Vatajelu - Mateiu, Cicaldau, Bancu - Zakaric, M. Roman II, MihailaREZERVE: A. Marinescu, Matel, T. Ferreira, Ivanov, Qaka, Barbut, IvanANTRENOR: Victor Piturca M.D.