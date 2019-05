Dezastru pentru finalista Cupei Romaniei: Salarii neplatite de luni de zile si minciunile patronului miliardar

Ziare.

Francezul Mike Cestor si camerunezul Jacques Zoua si-au depus memorii pentru a deveni liberi de contract si dezvaluie ca salariile intarzie de cinci luni, iar ei sunt ajutati de impresari sau familie pentru a se descurca.Mai mult, patronul echipei, miliardarul Ioan Niculae, i-a pacalit in mai multe randuri sustinand ca le va achita restantele financiare fara ca acest lucru sa se intample si chiar daca jucatorii au intrat in greva de trei ori, refuzand sa se antreneze."Ne-am intalnit cu Niculae. Ne-a spus ca vom fi platiti marti. A vorbit cu fiecare. Am asteptat ziua de marti, am tot asteptat si n-am primit nimic. In curand se fac 5 luni de cand nu am fost platiti. Aveam de platit chiria, masinile, iar pentru asta erau bani separati si nici astia nu s-au platit. Impresarul a platit chiria pentru mine, altfel proprietarul m-ar fi dat afara. El mi-a platit si masina. Inclusiv mancarea mi-o plateste.De trei ori am facut greva. Nu ne-am antrenat deloc. A fost protest, dar degeaba, nu s-a intamplat nimic. Ne-am depus memoriu ca sa provocam un soc. Patronul mi-a zis ca afacerile nu au functionat asa cum si-ar fi dorit. Dar eu am o familie de intretinut si nu mai pot asa.Toata lumea e in situatia asta. Ne-au facut promisiuni ca daca ne calificam in finala Cupei Romaniei se rezolva. Nu s-a intamplat nimic. Dani Coman ne spunea ce ii spunea patronul. Imaginea lui a fost in joc, pana si el a zis ca nimeni nu mai crede nimeni. Cred ca din acest motiv a explodat si a dorit sa plece", a declarat Cestor la DigiSport, potrivit gsp.ro Colegul sau, Zouma, a marturisit ca n-a fost dat afara din apartamentul in care locuieste pentru ca proprietara e foarte draguta si il intelege, desi clubul nu i-a platit chiria de jumatate de an."Eu am avut noroc cu o doamna draguta care m-a inteles (proprietara apartamentului - n.red.) . Cred ca nu i-am platit mai deloc chiria pana acum. E foarte intelegatoare si draguta. Altfel n-as putea rezista. Eu, personal, nu as da apartamentul meu asa frumos pentru cineva care nu plateste atatea luni. E greu de suportat acest gen de situatie.Am avut norocul de a avea o cariera decenta si am castigat bani. Asa traiesc. Dar e greu sa te trezesti in fiecare dimineata, sa mergi la munca si sa stii ca nu esti platit. Noi suntem dezamagiti de Astra, nu de Romania", a explicat si Zouma.Problemele financiare severe si amanarile repetate ale patronului l-au facut pe presedintele Astrei, Dani Coman, sa demisioneze, el fiind acum in preaviz.In tota, 5 jucatori ai giurgiuvenilor si-au depus pana acum memorii pentru a deveni liberi de contract.