O echipa din play-off-ul Ligii 1 si-a demis antrenorul

Acesta nu a fost prezent la reunirea de miercuri a echipei, iar fotbalistii s-au pregatit fara un antrenor, anunta Telekom Sport.Din cate se pare, Enache a fost demis dupa un conflict cu Ioan Niculae, caruia i-a reprosat faptul ca fotbalistii nu au fost platiti.Cel mai probabil, in locul lui Enache va fi numit Dan Alexa, cel care a retrogradat in acest sezon cu Dunarea Calarasi.Alexa si-a reziliat deja contractul cu Dunarea Calarasi si a mai avut o oferta si de la Petrolul Ploiesti "Antrenorul care a dus Dunarea Calarasi, pentru prima data in istorie in Liga 1 , paraseste astazi formatia de pe malul Borcei! Alexa va ramane mereu in inimile noastre si ale suporterilor care sustin si au sustinut aceasta echipa! O despartire este grea, mai ales atunci cand pui si suflet la echipa pe care o antrenezi si formezi o adevarata familie!", a fost mesajul de pe contul de Facebook al Dunarii.