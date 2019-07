Tamas a marcat primul gol pentru Astra

Ziare.

Fundasul care a primit acordul celor de la Hapoel Haifa sa se pregateasca alaturi de Astra a fost folosit in amicalul cu Pucioasa, disputat miercuri.Fostul international a aratat ca este inca in forma si a reusit chiar sa marcheze o data.Giurgiuvenii au anuntat marti ca au primit acordul israelienilor de a-l avea la antrenamente pe Tamas, un transfer la Astra fiinf iminent."De astazi, la sedintele de pregatire conduse de Dan Alexa s-a prezentat si internationalul roman Gabi Tamas! Acesta are acordul clubului israelian Hapoel Haifa de a se antrena cu Astra si este posibil sa semneze, foarte curand, un angajament cu clubul nostru."Gabi Tamas asteapta acum rezilierea contractului cu Hapoel pentru a semna un acord cu cei de la Astra.M.D.