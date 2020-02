Transfer spectaculos reusit de Astra Giurgiu - oficial

Ziare.

Cele doua cluburi s-au inteles ca jucatorul sa fie imprumutat la gruparea din Giurgiu pana in vara lui 2021.Potrivit Fanatik , giurgiuvenii vor avea o optiune prin care il pot achizitiona pe Ionita in schimbul a 1 milion de euro.Mutarea a fost confirmata de clubul din Gruia:"Cluburile CFR 1907 Cluj si Astra Giurgiu au ajuns la un acord privind imprumutul fotbalistului Alexandru Ionita.⁣Ionita a sosit in Gruia in ianuarie 2018, chiar de la Astra Giurgiu si a bifat 40 de partide in tricoul "alb-visiniu".⁣Ii dorim multa bafta la noua sa echipa si cat mai multe realizari"Alexandru Ionita (25 de ani) a mai evoluat la Astra Giurgiu in perioada 2014-2017.