A murit o legenda a clubului Atletico Madrid, rapusa de coronavirus

Ziare.

com

E vorba de Jose Luis Capon, care a pierdut lupta cu coronavirusul la 72 de ani si este a doua victima pe care COVID-19 o face in fotbalul spaniol, dupa fostul presedinte al lui Real Madrid , Lorenzo Sanz.Capon a fost jucatorul lui Altetico pentru 10 sezoane, fostul fundas stanga bifand peste 200 de meciuri , a marcat 6 goluri , a castigat doua titluri, o Cupa a Spaniei si o Cupa Intercontinentala.In cariera sa, Capon a mai evoluat si pentru Burgos si Elche. El a fost convocat si la nationala mare a Spaniei timp de patru ani, unde a fost selectionat de 13 ori si a marcat un gol, contra Danemarcei in preliminariile pentru EURO 1976.Culmea, clubul Atletico de Madrid este pentru a doua oara in doliu, dupa ce sambata s-a aflat si de decesul unui tanar fotbalist de la juniori , de 14 ani, Christian Minchola.In Spania au murit in ultimele 24 de ore peste 800 de persoane din cauza infectiei cu coronavirus."Familia lui Atletico este in doliu. Una dintre marile noastre legende a murit: Jose Luis Capon. Vei fi mereu in inimile noastre. Odihneste-te in pace!", a fost reactia oferita de clubul madrilen printr-o postare pe contul de Twitter