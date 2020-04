Atletico Madrid, din nou in doliu

La familia rojiblanca esta de luto por el fallecimiento de una de nuestras miticas leyendas: Miguel Jones. Siempre estaras en nuestros corazones.

➡https://t.co/zkgY764rRP pic.twitter.com/3nX1yNJue4 - Atletico de Madrid (@Atleti) April 8, 2020

Fostul fotbalist Miguel Jones s-a stins din viata miercuri, la varsta de 81 de ani.Nascut in Guinea Equatoriala, Miguel Jones a jucat pentru Atletico Madrid timp de 8 sezoane, in perioada 1959-1967.Alaturi de Atletico Madrid, Jones a castigat un titlu, trei cupe si o Cupa a Cupelor.A mai evoluat in cariera sa pentru Barakaldo, Indautxu si Osasuna.I.G.