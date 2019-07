Scandal la nivel inalt in fotbalul spaniol: "Suntem indignati de comportamentul Barcelonei"

Ziare.

Miza disputei o reprezinta francezul Antoine Griezmann, jucator pe care Barcelona il vrea si care a anuntat deja conducerea lui Atletico asupra faptului ca vrea sa plece in aceasta vara.Vineri au avut loc primele discutii dintre cluburi si, contrar asteptarilor, Barca a venit cu o solicitare surprinzatoare, aceea de a lua jucatorul acum, dar de a amana plata clauzei de reziliere a contractului, in valoare de 120 de milioane de euro.Atletico a dezvaluit prin intermediul unui comunicat de presa extrem de dur ca Barcelona si Griezmann se afla in discutii de aproape jumatate de an, incalcandu-se regulamentul, anuntand in acelasi timp ca jucatorul nu va pleca fara plata integrala a clauzei."Este adevarat ca a existat o intalnire intre Miguel Angel Gil si CEO-ul Barcelonei, Oscar Grau, in care acesta din urma a solicitat o amanare a platii clauzei de 120 de milioane de euro din contractul lui Griezmann. Evident ca raspunsul nostru a fost negativ deoarece atat Barcelona, cat si jucatorul au aratat ca nu ne respecta clubul si suporterii.Ca o cinsecinta, Atletico Madrid i-a cerut jucatorului sa isi respecte obligatiile contractuale si sa se prezinte duminica in cantonament pentru inceputul perioadei de presezon alaturi de colegii sai. Vrem sa ne afirmam puternica indignare fata de comportamentul jucatorului, dar mai ales a celor de la FC Barcelona, care l-au convins sa renunte la contract intr-un moment in care Atletico juca in Champions League impotriva lui Juventus si era implicata in lupta pentru titlu cu Barcelona", se arata in comunicatul madrilenilor.In replica, cei de la Barcelona s-au declarat increzatori in realizarea transferului, semn ca vor achita cat de curand clauza de reziliere a contractului lui Griezmann.Francezul ar urma sa fie prezentat oficial in cursul saptamanii viitoare.M.D.