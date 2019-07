Transfer istoric la Atletico Madrid: 126 de milioane de euro pentru un pusti de 19 ani

Ziare.

Atacantul in varsta de numai 19 ani face, iata, pasul catre Madrid, insa nu va juca la Real, ci la rivala Atletico.Ambele cluburi au confirmat mutarea, portughezii anuntand si cum cum vor fi platiti banii: 30 de milioane de euro pe loc, 90 de milioane de euro in sezoanele urmatoare si 6 milioane de euro in functie de performantele jucatorului.In plus, Atletico va achita 12 milioane impresarilor care au intermediat mutarea si va plati si grila de formare a jucatorului.Joao Felix este vazut deja ca noul star al echipei, el primind numarul sapte, cel purtat pana acum de vedeta Antoine Griezmann.Miscarea madrilenilor arata si ca francezul este ca si plecat la Barcelona , club ce va achita clauza de reziliere in valoare de 120 de milioane de euro pentru a-l transfera.M.D.