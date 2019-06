Transfer nebun in lumea fotbalului: 120 de milioane de euro pentru un jucator in varsta de doar 19 ani!

Ziare.

Suma reprezinta clauza de reziliere a contractului pe care atacantul portughez Joao Felix il are cu Benfica Lisabona. Cotidianul spaniol Marca anunta ca transferul e iminent, iar Joao Felix va deveni cel mai scump jucator portughez din istorie, depasindu-l pe Cristiano Ronaldo.Joao Felix, pe urmele caruia s-ar afla si Manchester City, ar fi fost zarit la Madrid, iar mutarea ar putea fi oficializata in zilele urmatoare.La Atletico, Joao Felix ar urma sa-l inlocuiasca pe Antoine Griezmann, pentru care Barcelona va plati, de asemenea, 120 de milioane de euro.La primul sau sezon in fotbalul mare, Joao Felix a uit pe toata lumea, reusind 20 de goluri in 43 de meciuri jucate pentru Benfica!Fotbalistul a debutat deja in nationala mare a lusitanilor.I.G.