Un fotbalist de la Atletico Madrid a fost depistat cu noul coronavirus

Ziare.

com

Mai multe echipe din prima liga din Spania au anuntat in aceasta lunga perioada ca au avut jucatori din lot infectati cu coronavirus, iar acum a venit randul si celor de la Atletico.Renan Lodi este jucatorul madrilen anuntat ca infectat cu virusul SARS-CoV 2. Fotbalistul brazilian a prezentat simptome inca din luna martie, a fost testat de mai multe ori, dar pana acum, pana in ziua de vineri mai exact, 8 mai, a iesit negativ, dupa cum anunta cotidianul Marca Jucatorul din America de Sud va sta in carantina 10 zile, perioada la finalul careia va fi din nou testat. Medicii sunt cei care vor decide daca el se poate alatura la finalul acestei perioade in cantonamentul in care deja sunt colegii sai.Lodi are 22 de ani si a fost adus de Atletico in 2019 de la Atletico Paranaense. Are 23 de meciuri si un gol marcat pentru Madrid. Are si 4 selectii la nationala mare a Braziliei.Vezi si:D.A.