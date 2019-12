Attila Korodi, despre SS: Sectia in sine la ora actuala nu functioneaza corect

Ziare.

"Este nevoie ca acest for care ancheteaza magistrati sa fie undeva intr-o zona neutra, poate sub Parchetul General", afirma el."Noi dorim ca intotdeauna in domeniul justitiei sa existe o procedura foarte clara care priveste procedurile de anchetare a magistratilor. Solutia care a fost inaintea acestei Sectii Speciale, sa fie duse la bun sfarsit aceste proceduri de catre DNA, a fost total nefericita (...).Este nevoie ca acest for care ancheteaza magistrati sa fie undeva intr-o zona neutra, poate sub Parchetul General. Structura si modalitatea in care aceasta sa fie conturata trebuie facuta impreuna cu sistemul judiciar, cu CSM, cu asociatiile profesionale (...). Sectia in sine la ora actuala nu functioneaza corect", a declarat Korodi Attila la RFI.Liderul deputatilor UDMR a spus ca "daca se va numi nu sectie, directie, nu conteaza cum se numeste institutia, cum functioneaza acum sectia nu functioneaza bine, nu este ok, se ocupa si de cazuri care nu ar trebui sa fie in responsabilitatea acestei institutii".