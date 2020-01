Jocul UDMR in 2020 - anticipate, alegerea primarilor si sustinerea guvernului. S-a deschis o Cutie a Pandorei Interviu

UDMR se pronunta pentru alegeri inainte de termen. Credeti in mod sincer ca vom ajunge cu adevarat la ele?

Teoretic da. Dar practic putem avea o motiune de cenzura de succes cat timp PSD nu vrea anticipate? Ar fi premierul Orban dispus sa demisioneze pentru a nu ramane nici macar interimar pana la transarea definitiva a situatiei?

Credeti ca s-ar putea mentine o intelegere pentru doua voturi succesive de investitura in conditiile in care parlamentarii trebuie sa renunte nu numai la finalul de mandat, ci si la pensii speciale?

A crescut nivelul de constiinta politica a parlamentarilor?

Exista o intelegere intre UDMR si PNL de tipul anticipate in schimbul metinerii alegerii primarilor intr-un tur?

In ultima vreme, dl Orban pare mai evaziv cand este intrebat despre revenirea la doua tururi. Credeti ca asteapta sondaje de opinie care sa arate ce avantajeaza mai mult PNL?

Si daca PNL incalca acordul? Poate chiar i-ar conveni sa provoace motiune de cenzura si astfel inceperea procedurii pentru anticipate.

O parte a electoratului acuza UDMR pentru ca nu se poate reveni la doua tururi. Pentru el sunteti oaia neagra.

Exista mai multe chestiuni sensibile pentru opinia publica. Una ar fi aceea a pensiilor speciale. Cum credeti dvs ca ar trebui transata?

O alta problema este chestiunea SIIJ. Guvernul a adoptat un memorandum care prevede desfiintarea sectiei, fara precizari privind modul in care ar trebui facuta. Care este punctul de vedere al UDMR?

UDMR a votat modificarea legilor justitiei cu SIIJ inclusa.

De operationalizare, dar existenta sectiei a fost decisa de Parlament.

Guvernul a venit cu numeroase angajari de raspundere, intre care cea mai importanta este in privinta bugetului. Vi se pare o solutie acceptabila?

Si atunci de ce nu a existat o motiune de cenzura?

Exista la CCR o sesizare de conflict privind aceasta angajare. Daca ea va fi admisa la finalul lui ianuarie, tehnic ce se va intampla?

V-ati uitat, presupun, pe cifrele bugetului. Vi se pare realist?

E si greu sa fie confirmate anul acesta cat timp exista initiative populiste venite din Parlament care pun presiune pe buget. De exemplu, chiar UDMR propune prin proiect legislativ doua noi categorii de vouchere.

Dar dublarea alocatiilor ar urma sa aiba efecte si a fost votata de UDMR.

Deci ati platit o polita?

In decembrie, doi colegi ai dvs, Zsolt-Istvan Biro si Jozsef-Gyorgy Kulcsar-Terza, au depus, la Camera Deputatilor, un proiect prin care Tinutul Secuiesc ar deveni regiune autonoma cu personalitate juridica in Romania. Este un proiect sustinut de UDMR sau doar o initiativa a celor doi?

Simbolica, dar cu detalii precise care trimit spre federalizare. De exemplu, un presedinte ales prin vot direct si secret pentru un mandat de 5 ani....

Mi-e totusi greu sa inteleg rostul unei dezbateri cumva de dragul dezbaterii cat timp proiectul este vadit neconstitutional. Nu e ca batul prin gard in an electoral?

De ce nu dezbatere pe ceva fezabil?

Sau asteptati sa fie guvernul la inghesuiala pentru a negocia sustinerea?

Am avut ocazia sa merg de doua ori in Tinutul Secuiesc anul trecut, doua experiente foarte placute, desi nu sunt vorbitoare de limba maghiara. Si totusi, la Praid, de parcare se ocupa un tanar cu care nu m-am putut intelege minimal in limba romana. Stia atata romana cata maghiara stiu eu. Nu chestiunea nationalista mi-a ramas in minte, ci ideea ca tanarul acela, la fel ca multi altii, este prizonierul unei zone geografice in care nu ramane pentru ca alege, ci pentru ca daca iese din ea nu se poate descurca. Credeti ca tipul acesta de enclavizare este cea mai buna solutie pentru tinerii din Tinutul Secuiesc?

In schimb, intr-un interviu pentru Ziare.com, Attila Korodi s-a aratat convins ca guvernul nu va incalca intelegerea care ii interzice sa emita OUG sau sa-si angajeze raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi: "Cand semnezi un acord scris despre o tema concreta, niciun politician nu cred ca vrea sa iasa din cuvantul dat".UDMR este nemultumit de faptul ca guvernul si-a angajat raspunderea pentru adoptarea bugetului pe 2020: "s-a deschis o Cutie a Pandorei. Oricand, oricine, chiar un guvern stabil, poate folosi, pe diferite motive, angajarea raspunderii pentru bugetul de stat".Teoretic da, depinde daca partidele se raliaza acestui demers. Exista un rationament pentru a avea alegeri inainte de termen. Am facut analiza in decembrie, am vazut cum functioneaza relatia Guvern - Parlament si relatia dintre partide in Parlament. Credem ca este mai degraba oportun sa deschidem o noua perioada cu sistem politic mai stabil.N-as intra in analize amanuntite, pentru ca fiecare enunt pe care il fac poate sa genereze o pozitionare a UDMR, dar cred ca solutii exista.Nu stiu punctul de vedere al premierului Orban, pentru ca nu am avut o discutie cu dumnealui.Deci noi suntem pentru a face posibile alegerile inainte de termen, dar cum anume trebuie definit cand se va contura o majorittate solida pentru anticipate.Daca ma intrebati in toamna anului trecut, va spuneam ca nicio sansa.Cred ca sunt mult mai multi parlamentari in favoarea inchiderii acestei perioade si deschiderii uneia mai stabile si mai bine conturate.A crescut nivelul de acceptare a ideii de alegeri inainte de termen.Nu avem nicio intelegere. Pozitia noastra e publica. In privinta alegerilor locale, punctul nostru de vedere e format demult.PNL si premierul Orban sunt coerenti. Conturarea majoritatii guvernamentale a inclus si un acord scris in care si-a asumat ca tema aceasta sa nu fie adusa in discutie la nivelul ordonantelor de ugenta si a angajarii raspunderii. In Parlament, PNL poate sa construiasca o majoritate, dar in care UDMR nu va fi partener.Cand semnezi un acord scris despre o tema concreta,Nu cred. Avem o pozitie clara, nu e noua, noi consideram ca pentru aceste alegeri e mult mai corect sa ramana un singur tur. Pentru urmatoarele alegeri discutia ramane deschisa, nu va exista impediment constitutional de modificare.Noi. Daca nu se doreste eliminarea tuturor,. Orice alt mecanism poate fi declarat discriminatoriu.Asteptam ca decizia guvernului sa se contureze intr-un act normativ. Si presedintele UDMR a spus capentru ca si experienta anterioara avea multe lacune.Nu cuvantul sectie sau directie e definitoriu, ci mecanismul. El trebuie dezbatut in Parlament. Asteptam momentul in care guvernul va veni cu un proiect de lege sau alta modalitate de a rezolva aceasta problema.Asa este. Dar a mai fost si o OUG.Dar la nivelul operationalizarii, prerogativele si alte elemente au fost modificate. La ora actuala, cel putin fata de intentia UDMR, s-a conturat total altceva. Asa cum si la DNA au fost excese. Trebuie un proiect bine conturat ca sa putem dezbate rational.Nu, guvernul ar fi trebuit sa vina in Parlament, sa dezbata, sa lupte, sa gaseasca solutii cu fortele politice.Este bugetul Romaniei, la care trebuie sa isi aduca aportul toti decidentii din zona politica.Noi am zis ca nu suntem de acord cu angajarea, dar nici nu am dorit sa depunem motiune.Este o problema. Probabil vom reveni la mecanismul parlamentar, dar se intampla pentru prima data, deci nu putem avea scenarii conturate.Situatia e complicata, guvernul si-a asumat cateva decizii din perioada trecuta. Sper ca investitiile sa nu scada. Poate fi fezabil daca guvernul reuseste sa tina cheltuielile publice intr-o zona rationala. S-au schimbat mecanismele si la nivelul finantelor publice locale, nu stim care vor fi efectele.Dar nici anul trecut cifrele guvernului nu au fost confirmate de viata reala.Noi am depus la sfarsitul lui decembrie primul pachet, care era in plan indiferent ce guvern venea, era asumat de noi deja, pachet care vizeaza politici publice pentru a ajuta familiile si a creste natalitatea.Este o viziune diferita fata de ceea ce s-a intamplat pana acum. Vedem in alte tari efectele pozitive ale unor asemenea decizii strategice.Vor exista dezbateri parlamentare si in niciun caz nu va avea efect direct pentru 2020.Am avut o discutie deschisa cu cei de la PNL care anul trecut, pe acelasi mecanism, tot in privinta dublarii alocatiilor, ne-au facut tandari cu atac la persoana in media sau social media. Si am spus clar ca daca va veni un proiect nu vom merge impotriva lui pentru ca trebuie sa vada si ei ca atunci cand esti la guvernare trebuie sa-ti asumi lucruri ca atunci cand nu esti la guvernare.Nu, am fost doar coerenti cu ce am promis atunci.Este o initiativa care a fost asumata de cei doi colegi. A mai fost depusa de dl Kulcsar in urma cu doi ani. Noi dorim sa avem dezbatere in Parlamet pe aceasta speta.Stim ca forma este mai degraba simbolica, greu de implementat din punct de vedere administrativ si constitutional. Dar dezbaterea despre mecanisme institutionale care sa ajute comunitatile minoritare este necesara.... acest proiect este al Consiliului National Secuiesc, care i-a mandatat pe cei doi colegi, fosti membri ai PCM, nu sunt membri UDMR. Noi le-am spus sa depuna, sustinem dezbaterea in Parlament, dar daca vorbim concret de solutii rationale posibile, UDMR are un set de instrumente definite, proiectul e pe site-ul UDMR, se leaga de mecanismul gasit in Tirolul de Sud.Dar pana la modificarea constitutionala pot veni contraargumente. Este nevoie ca in Constitutie sa fie definite unitatile administrative numite regiuni.Nu, pentru ca facem in Parlament, care e locul dezbaterilor. Am dezbatut si acum doi ani. Parlamentul nu a aprobat, dar dezbaterea merita.Noi vom depune proiectul nostru de lege cand vom vedea ca se contureaza conditiile sa fie si constitutional.Resping acestei afirmatii. Oricum, in anul acesta cu doua alegeri, Parlamentul va avea putin timp sa lucreze.Este o problema cu care ne confruntam si deja se contureaza efectele pozitive ale noii curricule scolare de invatare a limbii romane pana in clasa a 7-a, care se bazeaza pe experienta practica a intelegerii si exersarii limbii romane.Noi sustinem ca avem nevoie de un sistem de educatie in care copiii sa poata invata cat mai rapid acele cunostinte elementare de folosire a limbii romane. La fel ca in cazul englezei, francezei sau altor limbi straine.Tanarul acela din Praid are un dezavantaj major, care e un dezavantaj pentru comunitatea maghiara. Este o situatie venita din anii 80, eu a trebuit sa invat romana ca limba materna si a fost foarte greu.Am iesit din acest mecanism prin Legea Educatiei, dar transpunerea ei e foarte dificila. O intreaga generatie a fost chinuita sa invete limba romana prin Eminescu, in loc sa fie invatata sa comunice cu un vecin, cu un prieten, cu un turist sau un angajator.