UDMR: Interventia Jandarmeriei a fost disproportionata. Nu se pune problema suspendarii lui Iohannis

Attila Korodi a spus la RFI Romania ca interventia Jandarmeriei din 10 august a fost "disproportionata, desigur, din ce s-a vazut la televizor si ce a aparut in presa (...) . Lucrurile acestea trebuie clarificate cat mai repede".Intrebat daca se impun unele demisii, dupa violentele din 10 august din Piata Victoriei, liderul deputatilor UDMR a spus ca "sunt cateva contradictii in declaratii. N-am vazut in afara de scuzele de rigoare, asumari de raspundere pentru anumite proceduri gresite ale Jandarmeriei.Daca ar trebui sa fie sau nu demisii? Eu cred ca cel mai bine este, pentru ca la ora actuala societatea e foarte divizata pe aceasta tema, ca verificarile incepute de Procuratura Generala sa se termine cat mai devreme si atunci sa fie niste decizii foarte clare".Deputatul a fost intrebat si despre o eventuala suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, dar a precizat ca nu se pune problema acum."Presedintele Iohannis ar trebui sa-si asume, mai ales in situatiile acestea foarte conflictuale, rolul de mediator (...) . Presedintele Romaniei daca a gresit sau nu in ziua respectiva, prin declaratiile pe care le-a facut? Greu de zis ca a gresit. N-a gresit si n-a iesit din rolul constitutional pe care-l are.Deci suspendarea... nici nu se poate pune vorba, dar un lucru este clar: presedintele Romaniei ar trebui sa-si asume un rol mult mai important de mediator, pentru ca, daca lucrurile acestea nu se intampla, pozitionarile exagerate bazate pe o impartire a societatii romanesti vor fi din ce in ce mai puternice si asta nu va aduce nicicum beneficii Romaniei", a punctat deputatul.Amintim ca procurorii militari de la Parchetul General au inregistrat, pana in prezent, 651 de plangeri depuse de protestatari impotriva jandarmilor, fiind derulate in continuare cercetari pentru a identifica persoanele implicate in incidentele violente de la protestul din 10 august.