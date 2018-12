Augustin Lazar insista ca procesul in care solicita suspendarea procedurii de revocare sa se judece la Alba Iulia

Toader: Mi-am exprimat rezerve

Avocatul a aratat ca nu Curtea de Apel Bucuresti este competenta sa judece in acest caz."Curtea de Apel Alba trebuia sa judece acest dosar. Discutia este pe calitatea clientului meu. Augustin Lazar a facut plangerea ca persoana fizica (care are domiciliul in Alba Iulia -n.red.) . Eu cu el am incheiat contract. Eu nu reprezint aici autoritatea procurorului general (care are sediul in Bucuresti - n.red.) ", a explicat avocatul.El a aratat ca cererea de chemare in judecata nu are stampila procurorului general, ci este facuta in calitate de persoana fizica: "Scrie pe ea subsemnatul Augustin Lazar".Avocatul a explicat ca a pregatit o exceptie de neconstitutionalitate care vizeaza aceste aspecte. Judecatorul Amer Jabre a suspendat pentru jumatate de ora sedinta de judecata pentru ca avocatul Ministerului Justitiei sa se pregateasca pentru a pune concluzii pe exceptia de neconstitutionalitate.Dosarul in care procurorul general Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare din functie a fost trimis la Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce Curtea de Apel Alba Iulia, unde fusese inaintata actiunea, a admis o exceptie de necompetenta teritoriala. Aceasta exceptie de necompetenta a fost invocata de Ministerul Justitiei.Demersul lui Lazar din instanta a fost criticat de Tudorel Toader intr-una din sedintele CSM."Eu, personal, mi-am exprimat rezerve, le voi exprima si aici. Judecatorul va decide. Competenta, cum de s-a dus la Alba Iulia, ca procurorul general nu a sesizat pe persoana fizica, o fi avand domiciliul acolo sau nu a sesizat ca procuror. Raportul eu nu l-am facut impotriva procurorului general, ca altfel nu eram interesat. Impotriva procurorului general competenta e de ordine publica. Vom vedea daca instanta isi mentine sau nu aceasta competenta de jurisdictie in contencios administrativ", a afirmat Tudorel Toader.