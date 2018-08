Ce spunea ministrul Toader intr-o adresa catre CSM despre protocoalele pe care acum le numeste ilegale si stau la baza declansarii evaluarii procurorului general

Ziare.

com

Iar raspunsul de atunci al lui Toader contrazice declaratiile si actiunile publice ale ministrului Justitiei. De exemplu, la inceputul lunii august anunta ca va "propune premierului adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale". Precizam ca pana in acest moment nu a fost sesizata nicio instanta pentru a se pronunta asupra legalitatii protocoalelor.Totodata, aceeasi chestiune a protocoalelor este indicata acum de Toader pentru declansarea evaluarii procurorului general Augustin Lazar."Ministerul Justitiei, in calitate de organ al administratiei publice centrale, nu are atributia legala de a analiza si de a emite un punct de vedere referitor la continutul si efectele unui protocol incheiat intre alte institutii publice", se arata in raspunsul semnat de Toader in luna mai, obtinut deAmintim ca sambata, Toader a anuntat pe Facebook ca declanseaza procedura de evaluare a procurorului general, singurul motiv invocat fiind acela al protocoalelor semnate in 2016 intre Ministerul Public si SRI.Luni, Toader a venit cu noi precizari despre evaluare "Nu comentez comentariile altora, dar va pot spune urmatorul lucru. Decizia de demarare a procedurii de evaluare nu a venit nici din senin, nici circumstantial. Eu am observat de-a lungul timpului si probabil ati observat si dvs cum Ministerul Public s-a indepartat treptat, treptat, de la rolul constitutional pe care il are. Am observat cum activitatea Ministerului Public s-a indepartat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor si libertatilor cetatenilor", a spus Toader.Intrebat despre criteriile evaluarii, acesta a spus ca "sunt cele din lege".