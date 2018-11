CSM: Aviz negativ la revocarea lui Lazar. Doar Toader a votat impotriva

Ce va face Iohannis

Decizia a venit dupa ce timp de peste doua ore Tudorel Toader si Augustin Lazar si-au prezentat fiecare argumentele in sedinta de azi.Toader a citit o ora din raportul de 63 de pagini, reluand enumerarea celor 20 de "capete de acuzare". Ministrul a facut o serie de atacuri atat la adresa lui Augustin Lazar, cat si a membrilor CSM. De exemplu, pe Lazar il acuza ca "ati trimis in judecata oameni nevinovati", iar pe cei de la CSM ca oricum stie ca sunt intr-un fel de conspiratie si vor da aviz negativ.In plus, ministrul Justitiei a opinat ca avizul CSM nici n-ar mai trebui sa existe: "In Statele Unite procurorul a fost demis. Sau in Germania. La noi trage de proceduri". Este o afirmatie in contradictie cu recomandarile din raportul MCV publicat saptamana de Comisia Europeana. In acelasi raport se cerea ferm sa fie suspendate de indata procedurile de numire/revocare in curs de desfasurare a procurorilor-sefi.Intrebat de procurorii CSM despre temeiul legal al evaluarii si daca are de gand sa respecte recomandarile MCV, Toader a raspuns extrem de acid, aratand ca nu el este cel care trebuie interogat, ci Lazar.Cat despre MCV, ministrul Justitiei a aratat ca, de vreme ce isi mentine decizia de revocare, este clar ca nu respecta recomandarile CE.De cealalta parte, Augustin Lazar a atacat cererea de revocare, aratand ca este nelegala, ca Toader si-a depasit atributiile in mod abuziv si ca raportul este doar o insailare de pareri si insinuari sau fapte care nu au nicio legatura cu realitatea.Avizul CSM este consultativ, iar decizia e la Klaus Iohannis.Amintim ca, printre concluziile dure ale raportului MCV, se cerea "suspendarea imediata a tuturor procedurilor de numire si destituire a procurorilor-sefi", "reluarea procedurilor de numire a unui procuror-sef la DNA cu experienta dovedita in anchetarea cazurilor de coruptie si cu un mandat clar ca DNA va continua sa faca investigatii anticoruptie profesioniste, independente si non-partizane", precum si "respectarea opiniilor negative ale CSM privind numirea si revocarea procurorilor pe posturi de management".Dupa prezentarea raportului, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat ce va face cu numirea Ancai Florea la sefia DNA si revocarea lui Augustin Lazar de la Parchetul General."Le voi analiza cu marea atentie si in lumina acestor recomandari", a raspuns atunci Iohannis.In plus, Lazar a contestat in instanta procedura initiata de Toader. Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit, pentru 20 noiembrie, judecarea cererii de suspendare a procedurii de revocare din functie a procurorului Lazar.