Mesajul Comisiei Europene pentru Toader, dupa ce a declansat evaluarea lui Lazar

"La fel ca alti parteneri internationali si state membre, noi am subliniat in mod repetat ca independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea acestuia de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt de o importanta primordiala si urmarim indeaproape evolutiile", a mentionat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, pentru Agerpres."In ultimul raport MCV, Comisia a evidentiat ca prevenirea coruptiei trebuie sa fie o prioritate politica, in special prin aplicarea masurilor necesare in vederea sustinerii depline a implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie la nivel central si local, asigurarea stabilitatii cadrului legal relevant, precum si prin mentinerea bilantului pozitiv al Parchetului General", a adaugat el.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat sambata ca declanseaza procedura de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar, in contextul protocoalelor incheiate cu SRI.In replica, Lazar a raspuns ca tema protocoalelor este una falsa, lansata de o persoana cu probleme cu legea (Darius Valcov, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare, n.red.) si a demonstrat cu documente ca Toader era oricum informat de existenta protocoalelor.