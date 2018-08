"Pe modelul Kovesi, ministrul Toader incepe oficial evaluarea procurorului general Augustin Lazar"

Valcov si protocolul secret pus pe Facebook

In urma unei proceduri similare de evaluare a activitatii manageriale, ministrul Toader a facut propunerea care a dus la revocarea Lauei Codruta Kovesi de la sefia DNA."Declansez procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie!", a anuntat ministrul Justitiei, sambata dimineata, intr-un mesaj postat pe Facebook Toader spune ca inca de acum cateva saptamani (pe 31 iulie) afirma ca "vine vremea cand fiecare trebuie evaluat".Citeste amanunte - Toader sugereaza ca urmeaza "o evaluare" a lui Augustin Lazar Apoi, Toader aminteste ca, in urma cu cateva luni, aprecia "disponibilitatea procurorului general al PICCJ pentru desecretizarea Protocolului din 2009", pe care tot ministrul o ceruse.Iata detalii - Toader ii cere lui Lazar sa demareze desecretizarea protocoalelor DNA-SRI Apoi, Toader ajunge la miezul problemei, pretextul gasit chiar acum pentru a demara evaluarea procurorului general - protocolul "secret" dezvaluit joi seara de Darius Valcov si care a creat atata agitatie pe scena politica."Zilele acestea aflam ca in realitate a fost "desecretizat" un protocol "abrogat" inca din 2016.Aceasta deoarece, potrivit art. 27 al Protocolului din decembrie 2016, "La data intrarii in vigoare a prezentului Protocol se abroga Protocolul de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale nr.....din 04.02.2009".Folosirea sintagmei "se abroga", (sic!) arata si faptul ca semnatarii respectivelor Protocoale au inteles sa le confere acestora valente normative", explica ministrul in postarea de pe Facebook.Acesta mai promite ca rezultatele evaluarii, insotite de eventuale propuneri, vor fi facute publice in termen de cel mult 30 de zile.Joi seara, Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a postat pe pagina sa de Facebook un protocol de colaborare intre SRI si PICCJ, referitor la "cooperarea pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin", incheiat in decembrie 2016.Ulterior, SRI si Parchetul General au venit cu precizari publice.Liviu Dragnea a folosit postarea lui Valcov pentru a lansa noi atacuri la adresa procurorului general, Augustin Lazar, si a SRI.Opozitia a sesizat imediat ca aici poate fi vorba despre un pretext pentru a declansa o procedura de demitere a lui Augustin Lazar, asa cum s-a intamplat cu Laura Codruta Kovesi, fosta sefa DNA. Mai ales ca in aceste zile se lucreaza intens la Parchetul General pentru a face lumina in cazul protestului din 10 august, mai exact cine a dat ordinele care au dus la violentele jandarmilor si cine i-a adus pe huligani in Piata Victoriei.