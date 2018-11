Nou termen in procesul in care Augustin Lazar cere suspendarea procedurii de revocare din functie

Ziare.

La termenul anterior din 20 noiembrie, instanta a decis amanarea procesului la solicitarea avocatului Ovidiu Podar , care il apara pe procurorul general, acesta invocand faptul ca nu a apucat sa studieze intampinarea depusa de catre Ministerul Justitiei.Tot atunci, judecatorul care se ocupa de acest caz a dispus citarea Asociatiei pentru Apararea Statutului Procurorului, asociatie care a depus o cerere de interventie in proces.Pe 2 noiembrie, procurorul general Augustin Lazar a depus la Curtea de Apel Alba Iulia, oras in care isi are domiciliul, o actiune in contencios administrativ, prin care cerea suspendarea procedurii de revocare a sa din functie, demarata de ministrul Justitiei . Lazar solicita, de asemenea, si suspendarea executarii actelor care stau la baza emiterii propunerii respective, inclusiv a Raportului privind activitatea sa manageriala."Solicitam instantei sa constate ca, in procedura desfasurata de ministrul Justitiei, care s-a finalizat prin propunerea de revocare, dreptul la aparare al procurorului vizat de aceasta masura nu a fost asigurat, nefiind in masura sa prezentam ministrului, anterior formularii propunerii, motivele si documentele care ar fi preintampinat luarea acestei masuri.Prin efectele pe care le produce in mod concret, asupra carierei procurorului ce ocupa o functie de conducere, procedura declansata de ministrul Justitiei intruneste elementele unei veritabile proceduri disciplinare, punand in discutie modul in care un procuror si-a indeplinit atributiile de serviciu", se arata in cererea depusa de Augustin Lazar.Totodata, Augustin Lazar mentiona ca unul dintre motivele pentru care a fost initiata procedura de revocare este desfasurarea anchetei privind modalitatea de interventie a jandarmilor in timpul protestelor din 10 august, invocarea acestui motiv constituind, in realitate, "o ingerinta in activitatea concreta de instrumentare a unei cauze penale".Pe 24 octombrie, Tudorel Toader a anuntat declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar. Ministrul Justitiei a enumerat atunci 20 de puncte privind activitatea procurorului general, printre care: probleme grave de comportament si comunicare publica; probleme grave de management; lipsa organizarii eficiente si a asumarii responsabilitatii; discursuri eminamente politice si acuzatii la adresa autoritatilor statului; contestarea deciziilor Curtii Constitutionale; neindeplinirea obligatiilor asumate prin proiectul de management prin utilizarea pe scara larga a delegarilor in functii de conducere; critici aduse Parlamentului si Guvernului; modul de desfasurare a anchetei privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august; incalcarea legii prin semnarea unor protocoale cu SRI.Tudorel Toader mai declara ca dosarul de candidatura depus in anul 2016 de procurorul general Augustin Lazar nu era complet, deoarece lipsea ultima evaluare a activitatii profesionale.De asemenea, Toader afirma ca in dosarul de candidatura de la MJ se afla o ordonanta de clasare pe numele presedintelui Klaus Iohannis. Ulterior, s-a descoperit ca aceasta ordonanta nu a fost intocmita de Augustin Lazar, ci de un alt procuror, Cristian Lazar.