Reactia lui Augustin Lazar, dupa mutarea procesului la Bucuresti

"Solutionarea acestui dosar va fi un test de maturitate si independenta pentru justitia romana", a declarat Augustin Lazar, pentru Agerpres.Declaratia vine dupa ce Curtea de Apel Alba Iulia a decis, marti, ca procesul in care Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare a sa din functie, declansata de ministrul Justitiei, sa fie mutat la Curtea de Apel Bucuresti Curtea de Apel Alba Iulia a admis o exceptie ridicata de un consilier juridic de la Ministerul Justitiei si a decis ca nu are competenta teritoriala de a judeca acest dosar.Pe 2 noiembrie, procurorul general, Augustin Lazar, a depus la Curtea de Apel Alba Iulia, oras in care isi are domiciliul, o actiune in contencios administrativ , prin care cerea suspendarea procedurii de revocare a sa din functie, demarata de ministrul Justitiei. Lazar solicita, de asemenea, si suspendarea executarii actelor care stau la baza emiterii propunerii respective, inclusiv a Raportului privind activitatea sa manageriala.Pe 24 octombrie, Tudorel Toader a anuntat declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar Amintim ca Sectia pentru procurori a CSM a dat un aviz negativ cererii lui Tudorel Toader de revocare a procurorului general, Augustin Lazar.