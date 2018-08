Un judecator a publicat lista legilor care permit protocoale: Toader sa nu riste, nici nu stie de ce suntem in stare!

Ziare.

com

"Ni s-a zis ca practica protocoalelor e nelegala. Ei bine, nu e deloc asa: am facut o trecere in revista a legislatiei din Romania si am descoperit ca sunt legi, hotarari de guvern si ordine de ministri", a scris pe Facebook Cristi Danilet , care publica o lista cu 19 astfel de acte normative.Intr-o postare ulterioara, judecatorul ii transmite un mesaj si ministrului Justitiei, Tudorel Toader, inaintea declaratiei de presa pe care acesta o va sustine la ora 18:00."Ministrul Justitiei si-a urcat toata magistratura in cap. Prin modul subiectiv in care a procedat cu seful DNA, ministrul a pus procurorii sub control politic. Prin modul vendetist in care procedeaza cu seful Ministerului Public,Totul depinde de declaratiile de azi de la ora 18:00. Daca anunta ca demisioneaza, totul reintra in normal. Daca isi prezinta scuze pentru atacurile nefondate la adresa justitiei si pentru ca s-a transformat intr-un fel de ministru al injustitiei, poate ca totul reintra in normal.Dar, daca persista intr-un razboi cu institutiile statului, daca ignora in continuare recomandarile si standardele internationale, atunci, timp in care au fost ignorate nevoile sistemului de instante, parchete, probatiune, administratie penitenciara", a scris Cristi Danilet