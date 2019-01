Asociatia Internationala a Procurorilor ii cere Vioricai Dancila sa opreasca procedura de revocare a lui Augustin Lazar

Sursa: Scrisoarea AIP

Ingrijorarile AIP

Scrisoare si catre Iohannis

Asociatia cere ca procedura de revocare sa fie oprita si critica modificarile aduse Legilor Justitiei. Scrisoarea vine in contextul in care Klaus Iohannis a anuntat ca nu o sa-l revoce pe Augustin Lazar din functie , dupa ce a laudat activitatea procurorului general.In acelasi timp, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca o sa conteste la CCR o eventuala respingere a revocarii, pe modelul fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi.Mesajul AIP este semnat de secretarul general al organizatiei, Han Moraal, si este datat 10 ianuarie, potrivit unor surse guvernamentale.AIP este singura organizatie de procurori la nivel global.In scrisoare sunt amintite recentele recomandari ale Comisiei de la Venetia privind modul in care se fac revocarile si numirile in cazul procurorilor sefi si libertatea de exprimare a magistratilor.Nu in ultimul rand, AIP arata ca decizia prin care Klaus Iohannis a respins solicitarea lui Tudorel Toader, de revocare a lui Augustin Lazar, este binevenita. Procurorii mai arata ca Iohannis l-a laudat pe Lazar ca face o treaba buna, mai ales in lupta impotriva coruptiei."AIP isi exprima ingrijorarile asupra impactului general pe care modificarile legislative recente il au in tara dumneavostra asupra drepturilor consacrate ale procurorilor si asupra sigurantei mandatelor de conducere", potrivit sursei citate."Va invitam respectuos, prin urmare, sa va asigurati ca orice schimbari aduse sistemului judiciar nu afecteaza abilitatea procurorilor de a-si indeplini indatoririle profesionale, ca posturile lor sunt sigure si ca ei sa nu sufere consecinte nefaste din simplul motiv ca isi fac treaba", se arata in scrisoarea AIP."Procurorii, pana la urma, sunt parte integranta in domnia legii si este vital pentru Guvern sa le protejeze pe deplin interesele", arata sursa citata.Asociatia Internationala a Procurorilor (AIP) i-a trimis o scrisoare si lui Klaus Iohannis, in care ii multumeste ca a respins solicitarea de revocare a lui Augustin Lazar, sustin sursele guvernamentale."AIP este foarte ingrijorata de situatia in care se afla in prezent procurorii din Romania si considera ca trebuie sa-si faca cunoscute aceste griji", se arata in scrisoarea adresata sefului statului.