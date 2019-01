Augustin Lazar a relatat cand si cum l-a cunoscut pe presedintele Iohannis

Ziare.

Augustin Lazar a fost intrebat, intr-un interviu acordat Digi24, ce parere are despre afirmatia potrivit careia ar fi semnat o ordonanta de clasare a unui dosar care l-ar viza pe presedintele Klaus Iohannis.Lazar a explicat ca s-au primit 16 denunturi la Curtea de Apel Alba Iulia, iar solutiile dispuse au fost verificate de Inspectia Judiciara, fara a fi gasite aspecte nelegale."Ca eu am fost procuror general la Alba Iulia, pentru detractori, este o ocazie sa exploateze aceasta informatie si sa vina cu o explicatie, care zic eu este ridicola, ca presedintele nu da curs cererii de revocare ca eu sunt de la Alba Iulia si, mai probabil, am instrumentat acolo dosare. Nu e un rationament de persoana inteligenta", a spus Lazar.Acesta a explicat ca l-a cunoscut pe seful statului in ziua in care a fost numit in functie."Ce mai conteaza ca eu l-am cunoscut pe presedintele Iohannis sau domnia sa m-a cunoscut pe mine in ziua in care, dupa ce s-a consumat toata procedura de numire, m-a chemat la Cotroceni sa vada cine e Lazar Augustin.Mi-a spus: 'Astazi voi semna decretul de numire pentru ca am vazut dosarul, am vazut ca aveti o cariera, se pare ca stiti despre ce e vorba in Ministerul Public si sa va faceti datoria' si a semnat decretul la ora 12:00. Ce mai conteaza faptul acesta?", a mai spus procurorul general.Acesta a afirmat ca ar vrea sa stie si el cum a ajuns ordonanta respectiva de clasare, semnata de un alt procuror, in dosarul sau de la Ministerul Justitiei si a reiterat ideea unei erori de grefa.