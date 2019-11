Augustin Lazar a pierdut in prima instanta procesul cu Ministerul Justitiei

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de catre Biroul de Informare si Relatii Publice, instanta a admis exceptia inadmisibilitatii invocata de paratii Ministerul Justitiei si ministrul justitiei si, in consecinta, a respins ca inadmisibila actiunea in contencios administrativ formulata de reclamantul Augustin Lazar in contradictoriu cu paratii Ministerul Justitiei si Ministrul Justitiei.Hotararea CA Alba Iulia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.Augustin Lazar a formulat, in aprilie, la CA Alba Iulia, in contradictoriu cu Ministerul Justitiei si Tudorel Toader, ministru de resort la vremea respectiva, o actiune in anulare a Raportului privind revocarea sa din functie si a actelor care au stat la baza acestuia. Prin cererea de chemare in judecata, Lazar solicita, de asemenea, obligarea Ministerului Justitiei la plata unor daune morale in suma de 1 leu si publicarea pe site-ul Ministerului a unui comunicat avand ca obiect scuze publice pentru prejudiciul moral adus prin emiterea raportului.Amintim ca in noiembrie 2018, Lazar a depus la CA Alba Iulia, oras in care isi are domiciliul, o actiune in contencios-administrativ prin care cerea suspendarea procedurii de revocare a sa din functia de procuror general, demarata in octombrie 2018, de ministrul Justitiei. Augustin Lazar a mai cerut suspendarea executarii actelor care stau la baza emiterii propunerii respective, inclusiv a raportului privind activitatea sa manageriala. In 28 mai, instanta a admis exceptia lipsei de interes invocata de Augustin Lazar, ca urmare a pensionarii sale, si, in consecinta a respins, ca devenita lipsita de interes, cererea de suspendare a executarii actului administrativ formulata de acesta.Insa, Lazar a formulat la instanta din Alba Iulia si o actiune in anulare, sustinand, prin avocatul sau, ca afirmatii din raport au caracter "ilegal" si "neadevarat"."Aici nu mai e vorba de lipsa de interes, pentru ca, in subsidiar, am solicitat, e vorba de repararea adusa reputatiei profesionale a dansului, daune morale de 1 leu, respectiv obligarea Ministerului de a publica un comunicat pe site-ul propriu prin care sa-si ceara scuze pentru ceea ce scrie in raport", a declarat, in aprilie, avocatul Ovidiu Podaru. El a sustinut ca "nu sta nimic in picioare" din raport.