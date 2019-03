Lazar cere CSM sa sesizeze CCR cu un conflict constitutional pe ordonantele lui Toader care au modificat Legile Justitiei

Ordonante adoptate fara aviz

Guvernul si-a depasit limitele constitutionale

Solicitarea trimisa la CSM

Cere restabilirea starii de constitutionalitate

Solutiile

Ziare.

com

Acest conflict ar fi intre Guvernul Romaniei, pe de o parte, Parlamentul Romaniei, Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul Public, pe de alta parte.Procurorul general arata ca mai multe ordonante de urgenta privind Justitia au fost adoptate de Guvern fara avizul CSM.- Ordonantele de urgenta nr. 90 si nr. 92, ambele din 2018, au fost avizate de catre Consiliul Superior al Magistraturii; avizul, desi pozitiv, a cuprins observatii care, insa, au fost ignorate de catre Guvern.- Ordonanta de urgenta nr. 7/2019 a fost adoptata fara avizul Consiliului Superior al Magistraturii.- Ordonanta de urgenta nr. 12/2019 a fost avizata negativ de catre Consiliul Superior al Magistraturii."Conflictul ce ar urma sa fie dedus, spre solutionare, Curtii Constitutionale vizeaza in mod cert continutul si intinderea atributiilor constitutionale ale autoritatilor publice aflate in conflict si rezolvarea unei situatii juridice conflictuale a carei nastere rezida in mod direct in textul Constitutiei", explica Lazar, in documentul trimis la CSM.Potrivit procurorului general, Guvernul si-a depasit limitele conferite de Constitutie, preluand nejustificat atributiile Parlamentului si prejudiciind in mod serios capacitatea functionala a autoritatii judecatoresti.", explica Lazar.Argumentatia lui Augustin Lazar este pe 27 de pagini. Concluzia acestuia: este un conflict de natura constitutionala.Solicitarea adresata CSM poate fi accesata pe site-ul Ministerului Public. "Pentru aceste motive se impune restabilirea starii de constitutionalitate, afectata prin nesocotirea principiilor constitutionale anterior evocate, atat prin actiuni concrete, cat si prin omisiuni ale Guvernului Romaniei in raporturile sale cu celelalte autoritati publice, parti in conflict si inlaturarea, prin interventia instantei de contencios constitutional, a blocajului astfel provocat la nivelul celorlalte puteri", explica Lazar.Conduita de urmat pentru Guvern ar trebui sa fie una de abtinere sau rezerva responsabila in exercitarea functiei delegate de legiferare, ca solutie de principiu, declara Lazar."Ca solutie punctuala, procedurile carora vor fi supuse ordonantele de urgenta, proceduri derulate in fata altor autoritati/puteri ale statului,Nu in ultimul rand, se impune a fi subliniat ca, de demersul acesteia de aparare a principiului separatiei si echilibrului puterilor, de respingere a acapararii puterii judecatoresti de catre executiv", conchide Lazar.I.S.