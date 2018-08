Augustin Lazar: Cineva are o nevoie imperioasa de a produce un carambol judiciar si de a subordona Ministerul Public

Toader a anuntat ca incepe oficial evaluarea procurorului general Augustin Lazar

Augustin Lazar precizeaza ca anuntul lui Tudorel Toader contrazice evolutiile din ultima vreme. Mai exact, spune el, ministrul Justitiei parea ca doreste sa dezvolte o noua relatie de comunicare cu Ministerul Public si sa arate "ca poate avea o conduita a unui ministru de Justitie conform atributiilor pe care le are"."Desigur ca a fost un anunt brusc, un anunt care parea sa fie oarecum impotriva cursului unei relatii de comunicare, pe care ministrul Justitiei dorea sa o dezvolte cu noi si aveam impresia ca in urma revocarii procurorului-sef DNA, domnia sa dorea sa arate ca poate avea o conduita a unui ministru de Justitie conform atributiilor pe care le are si sa aiba o relatie armonioasa cu Ministerul Public (...) ", a declarat Augustin Lazar la RFI Romania Procurorul general precizeaza insa ca, brusc, "au aparut niste nevoi ale unor persoane" care i-au fost induse ministrului de Justitie."Brusc, au aparut niste nevoi ale cuiva, ale unor persoane, care am inteles ca i-au fost induse domnului ministru, respectiv s-a introdus aceasta tema falsa, brusc, tema pretinsei descoperiri recente, de cineva care este chemat sa raspunda penal, a unor protocoale ale Ministerului Public cu Serviciul Roman de Informatii", a mai declarat procurorul general.Augustin Lazar a subliniat ca "cineva, avand o nevoie imperioasa sa produca un carambol judiciar, nevoia imperioasa este clara, de a subordona justitia independenta, care se dovedeste a fi impartiala in ceea ce face in aceste momente, de a subordona Ministerul Public, care se dovedeste a fi impartial in anchetele sensibile pe care le desfasoara acum".Intrebat cine are aceasta nevoie, Augustin Lazar s-a ferit sa dea un raspuns concret: "Media este inteligenta, nu trebuie sa explic eu cine are proceduri judiciare si cine nu are".Sambata dimineata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca declanseaza procedura de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar , in contextul protocoalelor incheiate cu SRI. El a spus ca rezultatele evaluarii, insotite de eventuale propuneri, vor fi facute publice in termen de cel mult 30 de zile.Unul dintre protocoalele la care face referire Toader a fost postat joi seara pe Facebook de Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila . Este vorba despre un protocol de colaborare intre SRI si PICCJ, referitor la "cooperarea pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin", incheiat in decembrie 2016.SRI si Parchetul General au venit insa ulterior cu precizari publice in legatura cu acest subiect.Imediat dupa anuntul lui Toader, procurorul general Augustin Lazar a avut o prima reactie si a spus ca tema prezentata este una falsa, ca Ministerul Justitiei fusese informat cu mult inainte de aceste protocoale si ca va face publica aceasta corespondenta zilele urmatoare.Mai mult, Lazar a spus ca toate aceste atacuri asupra Parchetului General pe tema protocoalelor ale loc pentru a destabiliza institutia cand se lucreaza la solutionarea unor dosare extrem de importante, cum ar fi cel al Revolutiei si cel al violentelor din 10 august din Piata Victoriei. Replica lui Toader nu s-a lasat asteptata . Ministrul Justitiei a afirmat sambata seara ca tot ce a primit a fost doar o copie a protocolului din 2009, din care lipseau ultimele doua pagini.Toader a mai spus ca doar ulterior au ajuns la MJ si ultimele doua pagini, dar niciun alt document.