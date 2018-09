Augustin Lazar, despre mitingul anuntat astazi pentru sustinerea sa: Ne simtim onorati

Mitingul

"Procurorul general reprezinta Ministerul Public. Ministerul Public este institutia care apara ordinea de drept in Romania. Ordinea de drept romaneasca este cu traditie. (...) Ordinea noastra de drept europeana merita sa fie aparata si aceasta este chiar misiunea Ministerului Public. Ne simtim onorati", a spus Augustin Lazar, la sediul CSM.Procurorul general a facut trimitere, in declaratia sa, la Tablele legilor de la Troesmis, pe care Ministerul Public le-a recuperat din circuitul bunurilor furate si vandute la casele de licitatie din strainatate.Mitingul "Sustin Augustin Lazar" a fost inregistrat la Primaria Capitalei, potrivit organizatorilor. "Imi doresc ca institutiile Statului sa-si faca treaba asa cum ar fi normal: sa lucreze in interesul cetatenilor onesti, si nu al infractorilor. Educatia, sanatatea si justitia consider ca sunt pilonii de baza ai unei societati. Daca de sanatate si educatie mai putem beneficia si in mediul privat, justitia o poate asigura doar Statul", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.I.S.