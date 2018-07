Augustin Lazar, dupa revocarea lui Kovesi: Procurorii sunt ingrijorati in legatura cu situatia care s-a generat. E o situatie sensibila

Ziare.

com

"Deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii si trebuie puse in executare.. Azi, Sectia pentru procurori va decide unde-si va desfasura activitatea (Laura Codruta Kovesi n.red.) . In continuare, vom vedea un procuror cu nivel de experienta considerabila in DNA", a declarat procurorul general.Lazar a mai afirmat ca viitorul procuror-sef al DNA va avea o misiune sensibila."Viitorul procuror-sef DNA va avea o misiune sensibila care-l va provoca sa-si arate nivelul de expertiza si contributia pe care o poate aduce la cresterea increderii in institutie. (...) Este o situatie sensibila in care procurorii sunt ingrijorati de ce va urma", a mai spus procurorul general Augustin Lazar.Intrebat daca viitorul sef DNA va fi suspus unei presiuni mari la momentul preluarii mandatului, Augustin Lazar a raspuns:"Viitorul sef DNA va avea o misiune sensibila, care il va provoca sa-si arate nivelul de expertiza si contributia pe care el o poate aduce la cresterea increderii in institutie.E un procuror echilibrat, care nu trebuie sa exceleze in anchete pentru ca sunt anchetatori. Ceea ce se reproseaza public acum activitatii DNA nu e in niciun caz incisivitatea si anchetele pe care le face. Sunt destui care sa faca anchete. Trebuie sa fie si procurori care sa asigure echilibrul, sa ia niste masuri intelepte in acest moment sensibil".Cat despre o presupusa recomandare a Ancai Jurma facuta de Laura Codruta Kovesi , Lazar a spus ca "procesul decizional apartine procurorului general, nu a altcuiva".Augustin Lazar a explicat si de ce crede ca e nevoie pentru ca DNA sa-si recapete credibilitatea. "Exact ce v-am spus. O contributie pe care trebuie sa o aiba procurorul care a fost delegat si care trebuie sa arate ca are capacitatea de a echilibra lucrurile atat in interior, cat si de avea un bonus de credibilitate externa".I.S.