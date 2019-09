Augustin Lazar face dezvaluiri despre dosarul 10 august: Unii politicieni au sugerat sa nu se declasifice documente

Ziare.

"Exista indicii ca aceasta decizie, inclusiv sugestia de a nu se declasifica documentele necesare anchetei, a venit de la politicieni pe care ministrul Justitiei si ministrul de Interne nu puteau sa-i refuze. Dar finalul anchetei va lamuri multe detalii", a declarat Lazar pentru Newsweek Precizarea a venit dupa ce Lazar a fost intrebat daca au existat presiuni facute asupra procurorilor, din partea celor care ar fi vizati de ancheta sau daca a fost impiedicata sau intarziata, intr-un fel, ancheta de catre politicieni."O categorie distincta de atacuri au vizat procurorii militari care au instrumentat acest dosar, precum si conducerea Ministerului Public.Acesti procurori sunt inca in proceduri disciplinare, iar procurorului general al Romaniei i s-a cerut revocarea, pentru modul de coordonare a instrumentarii dosarului, desi este o chestiune de minima cunoastere a legii faptul ca ministrul Justitiei, membru al Executivului, nu are vreo competenta in activitatea judiciara.Activitatea procurorilor este supusa doar controlului judiciar al instantei competente", a mai spus Lazar, inainte de a preciza ca anumiti politicieni au cerut ca unele documente sa nu fie declasificate.Amintim ca violentele din 10 august 2018 din Piata Victoriei s-au soldat cu sute de plangeri penale la parchete, facute atat de protestatari, cat si de jandarmi.Numeroase scandaluri au izbucnit legat de dosarul 10 august. In luna martie, ministrul de Interne de la acea vreme, Carmen Dan, spunea ca la finele lunii ianuarie au fost puse la dispozitia procurorilor toate documentele privind protestul din 10 august. Mai exact, sustinea ea ca institutia pe care o conducea a desecretizat toate documentele ce vizau evenimentul si le-a pus la dispozitia Parchetului General.Procurorii au contrazis-o apoi pe aceasta, sustinand ca ministerul de Interne si Jandarmeria nu desecretizasera toate documentele necesare in ancheta violentelor impotriva protestatarilor de la mitingul din 10 august 2018 si punctand ca investigatia nu poate inainta din aceasta cauza.Apoi, Carmen Dan a spus ca din totalul de opt documente clasificate, doar unul nu a fost declasificat, pentru ca el continea date provenite de la alte structuri care nu si-au dat acordul in acest sens.