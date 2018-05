Augustin Lazar, prima reactie dupa decizia CCR: Vrem sa vedem daca independenta magistratilor va mai exista

Ziare.

"Cu totii asteptam sa vedem ce contine motivatia CCR. Noi stim ca exista o independenta a magistratilor procurori si vor sa stie daca aceasta independenta va mai exista.Poate profita intereselor cuiva si trebuie sa asteptam ca solutiile sa fie definitive sa putem discuta. Asteptam sa vedem considerentele acestei decizii, pentru a ne inlatura eventuala ingrijorare pe care colegii nostri o resimt", a declarat Augustin Lazar.Intrebat ce trebuie sa faca presedintele Klaus Iohannis dupa decizia CCR, procurorul general a explicat ca, "dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial, ea devine general obligatorie".Totodata, Augustin Lazar a precizat ca nu a discutat cu Laura Codruta Kovesi dupa hotararea Curtii Constitutionale.In ceea ce priveste achitarile din ultima perioada, procurorul general a spus ca ele au fost pe fond si nu trebuie sa ne grabim cu comentariile pe aceasta tema."S-au dat solutii atat de achitare, cat si de condamnare. De ce sa ne grabim sa le comentam, trebuie sa asteptam", a spus Augustin Lazar.Amintim ca judecatorii Curtii Constitutionale au admis, miercuri, sesizarea Guvernului , dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi, ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie.Iata cum au votat judecatorii din CCR in cazul Kovesi Ulterior, CCR a emis un comunicat de presa in care ii arata presedintelui Klaus Iohannis calea de urmat dupa decizia de azi in cazul Kovesi "Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare a procurorului sef al DNA", transmite CCR. Opozitia a reactionat imediat , afirmand ca decizia CCR este o decizie absurda, prin care desfiinteaza de facto autoritatea presedintelui. Totodata, spun liderii partidelor de Opozitie, hotararea este fundamental eronata din punct de vedere tehnic juridic.Ca de fiecare data cand liderii Puterii au luat decizii impotriva Justitiei din Romania, lumea s-a mobilizat pe retelele sociale si a iesit sa protesteze in Piata Victoriei