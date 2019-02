Augustin Lazar, prima reactie dupa extinderea cercetarilor in dosarul lui Kovesi: Orice insinuari privind incalcari ale legii sunt neavenite

Ziare.

Lazar precizeaza ca si-a exercitat atributiile de comunicare publica conform dispozitiilor legale in vigoare, iar orice insinuari privind incalcarea legii "sunt neavenite si urmaresc destabilizarea Ministerului Public"."Referitor la afirmatiile lansate in spatiul public de catre unele institutii media privind modul de gestionare a activitatii de comunicare publica, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, face urmatoarea precizare:'In calitate de procuror general, am exercitat atributiile de comunicare publica conform dispozitiilor legale in vigoare.'", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Public remis vineriSectia pentru anchetarea magistratilor a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruta Kovesi si efectueaza cercetari in rem in privinta unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al Parchetului General privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate sunt favorizarea faptuitorului si fals in declaratii.Informatia a fost oferita pentru Mediafax de surse judiciare.Potrivit acelorasi surse, faptele anchetate in rem sunt favorizarea faptuitorului si fals in declaratii.Antena 3 si site-ul "Lumea Justitiei" au "dezvaluit" ca in acest caz ar fi vizat si Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei.