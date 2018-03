Bilantul Parchetului General: Accent pe haosul creat de "reformele" facute in interesul infractorilor

LIVE TEXT

Un an sensibil pentru Justitie

Discursurile tinute de Lazar, dar si de presedintele Klaus Iohannis si sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, au fost dure si transante. Ei au vorbit de succesele procurorilor pe care acestia le-au realizat in ciuda problemelor pe care intreg sistemul judiciar le infrunta din cauza "reformelor" facute cam din 4 in 4 ani.Daca Lazar si Tarcea au avut mesaje imbracate in metafore in ce ii priveste pe beneficiarii acestor reforme, Klaus Iohannis a spus clar ca romanii nu vor ca infractorii sa faca legea, in timp ce magistratii risca sa fie subordonati politic.- Augustin Lazar multumeste celor prezenti si declara sedinta de bilant inchisa.- Vorbeste- Va transmit un mesaj de incredere si apreciere tuturor procurorilor implicati in aplicarea legii si combaterea criminalitatii. Acesta este scopul nostru comun.- In toata activitatea mea ca politist, de peste 20 de ani, am avut o relatie institutionala excelenta cu Parchetul General. Activitatea Ministerului Public nu poate fi desprinsa de munca politistilor, pe care o fac sub delegarea procurorilor sau sub evaluarea acestora.- Volumul de munca in instrumentarea cauzelor penale este unul impresionant. Numarul de politisti a scazut semnificativ in 2016 si 2017. In 2017, impreuna am tinut criminalitatea sub control.- Cooperarea institutionala reprezinta o prioritate pentru Politia Romana. Problemele procurorilor le stim, pentru ca sunt si problemele noastre.- Un obiectiv al mandatului meu este sa acoperim posturile libere. Nu doar numeric, ele trebuie sa acopere si nevoile societatii.- Romanii trebuie sa simta ca traiesc intr-o tara libera, in care viata si prioritatile sunt aparate. Va asigur de tot sprijinul Politiei Romane.- Ia cuvantul- Ieri am avut ocazia si placerea de a participa la bilantul Inspectiei Judiciare, bilant la care, fara sa ne vorbim dinainte, toti vorbitorii au remarcat ca 2017 a fost un an interesant.- La bilantul DNA domnul Lazar a reamintit, si cred ca era nevoie, ca suntem totusi in anul Centenarului. Avand in minte aceste imagini care s-au derulat in ultima perioada, am avut curiozitatea sa verific ce s-a intamplat pe 7 martie de-a lungul timpului in Romania. Am aflat lucruri interesante. In 1441, Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei, 30 de ani mai tarziu Radu cel Frumos a atacat Moldova, al carui domn era Stefan cel Mare.- Va spune ceva? Mie imi spune pentru ca ne arata ca Romania a trait mai mereu vremuri interesante.- Nu pot sa nu remarc ca Justitia de 28 de ani traverseaza perioade interesante.- Ma doare sa spun ca pot sa accept ideea ca nimeni nu s-a gandit la efortul pe care un magistrat il face pentru a lucra in aceste conditii. Dar- Am constatat ca a fost finalizat Hexipharma, ma rog la Dumnezeu ca acest dosar sa nu vina curand la ICCJ, ca nu avem unde sa-l depozitam- Am vazut ca s-a finalizat Mineriada. ICCJ nu are o sala in care acest dosar sa fie judecat, am incheiat protocoale cu Curtea Militara de Apel si sa ne rugam la alte instante pentru a ne gazdui.- Aceasta este realitatea din Romania, dar- Cu toate acestea, au existat si exista rezultate foarte bune.- Vorbim de comportamente care uneori depasesc limita a ceea ce inseamna deontologic. Ma intorc la bilantul IJ: concluzia a fost ca, in ultima perioada,- Comportamentul nostru e de natura a contribui la ridicarea increderii in actul de justitie.- Ia cuvantul- Cifrele prezentate dau deplina masura a eficientei unitatilor de parchet. 2017 a fost un an dificil, cu multe provocari. Noi, magistratii, nu traim intr-un glob de sticla, suntem oameni ai cetatii.. Magistratii MP au datoria de a clarifica aspectele cu care sunt investiti.- Indiferent de statutul juridic al celor care semnaleaza fapte penale, procurorii trebuie sa-si faca datoria.- Fac apel la un sentiment profund care trebuie sa ne insoteasca intreaga existenta: patriotismul.- Ia cuvantul- Va multumesc pentru invitatie, va felicit pentru activitatea derulata cu succes in anul care s-a scurs. Ministerul Public are un rol constitutional foarte bine definit. Procurorul e un aparator atat al ordinii de drept, cat si al drepturilor si libertatilor cetatenesti.- Impartialitatea, integritatea si profesionalismul procurorului il fac responsabil de corecta instrumentare a dosarelor.- A devenit un obicei in Romania sa se dezbata intens statutul procurorului. Se invoca frecvent articolul din Constitutie care spune ca activitatea procurorilor se desfasoara sub autoritatea ministrului Justitiei. Dar sintagma este sub autoritatea MJ, in niciun caz in subordinea MJ.- Se face in mod deliberat o confuzie intre aceste doua sensuri, pentru a se induce impresia unui control mai amplu decat cel prevazut de legea fundamentala.- Observam in unele discursuri o tot mai mare grija fata de soarta unor inculpati si condamnati penal, care sunt deranjati ca sistemul judiciar isi face treaba tulburandu-le linistea si bunastarea.- Procurorii sunt de aceeasi parte a baricadei cu cei care vor aplicarea legii. De cealalta parte se afla indivizi certati cu legea.- Cetatenii sunt egali in fata legii. Magistratii sunt cei chemati sa se asigure ca dispozitiile acestea se aplica.- Se incearca intimidarea celor care aplica legea.- Daca exista erori, ele trebuie corectate cu celeritate, daca se fac greseli cei responsabili sa fie trasi la raspundere. Unde se constata abuzuri, sanctiunile sa fie aplicate urgent si cu severitate.- Orice raport de activitate ne invita sa privim catre viitor. Trebuie gasite si implementate masuri pentru eficientizarea instrumentarii cauzelor, reducerea numarului de dosare.- Cred ca Romania are nevoie sa dezvolte politici publice, o legislatie care sa puna mai mult accent pe prevenire si educare.- Romanii nu isi doresc ca infractorii sa faca legea si magistratii sa fie subordonati politicului. Societatea a inteles ca o Romanie moderna nu poate fi cladita pe nisipuri miscatoare. Unul dintre pilonii de baza ai democratiei e o justitie independenta.- Va doresc succes. Raman un sustinator ferm al unei justitii independente.- Vorbeste- Bun venit la analiza activitatii Ministerului Public desfasurata in 2017. Am decis in acest an sa desfasuram sedinta in Sala de Marmura in considerarea contributiei unei componente importante ale Ministerului Public - parchetele militare.(trimitere la ancheta in dosarul Mineriadei, finalizata in 2017).- Bilantul Ministerului Public pe 2017 se desfasoara sub auspiciile Centenarului Marii Uniri. In acest context, se inscrie si publicarea recenta a lucrarii Protectia juridica a patrimoniului cultural. E un ghid de referinta pentru activitatea colegilor nostri.- Atentia publica permanenta si insistent orientata catre munca procurorilor a impus asumarea unei tinute integre.- In 2017 procurorii si-au indeplinit cu profesionalism atributiile legale.- Asta permite ca principiul separatiilor puterilor in stat sa fie respectat.- Aproape 4.000 de inculpati sunt minori, un numar care trebuie sa ne puna pe ganduri.- Au fost arestati preventiv circa 10%, masurile preventive au fost aplicate echilibrat, fara excese., mai mult de jumatate pentru conducerea sub influenta alcoolului,in 2017, asemanator cu procentul de anul trecut.- Aspecte ingrijoratoare pentru violenta in familie - 1.500 de inculpati trimisi in judecata.- Copii victime ale parintilor, 223, dintre care 162 minori. 62 de copii victime ale omorului, tentativa si fapta consumata. 57 de copii victime ale lovirilor si alte violente, 44 victime ale violurilor.- Raportat la relatia frati si surori victime, 132 de victime, 43 victime ale omorului intre frati si surori. Cifre care ne pun foarte serios pe ganduri.- Este necesar sa luam masuri care sa previna savarsirea acestor infractiuni.: fapte savarsite de membrii comisiei pentru acordarea titlului de luptator in revolutie, o cauza complexa. Dosarul Hexi Pharma. Furtul tezaurelor antice, in care au fost recuperate doua tabule de bronz, datate la 170 d. Hr, cel mai vechi document epigrafic si legislativ gasit pe teritoriul Romaniei. Si cauza cunoscuta generic Mineriada. Procurori militari au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor. S-a retinut ca autoritatile statului au declansat un atac violent asupra manifestantilor pasnici.- Investigarea infractiunilor de coruptie, conflict de interese, infractiuni contra patrimoniului cultural, contra mediului si fondului forestier. Aceasta directie strategica a fost bine evaluata in rapoartele MCV si in media a fost bine reflectata.- In 2017,. 4,2% din numarul total al inculpatilor trimisi in judecata. E un trend bun.- Cooperarea judiciara internationala a fost o directie importanta urmata de Ministerul Public.- Formarea unui corp profesional de o inalta tinuta etica e o directie strategica a MP,prezentate in media.- Am incheiat protocoale cu Ministerului Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului si cu Greenpeace Romania. Toti cei care doresc sa aiba o contributie la protejarea mediului au un partener in MP. A continuat realizarea proiectului Justitia Verde si crearea unei linii verzi unde cetatenii pot semnala fapte in legatura cu mediul.- E de remarcat- Avem in vedere modernizarea in sensul informatizarii MP.: principalele concluzii au pus in evidenta asumarea si indeplinirea in mod corespunzator a atributiilor.- Prioritatile MP pentru anul 2018: furnizarea unui serviciu public profesionist; consolidarea progreselor in combaterea coruptiei; promovarea standardelor europene in ce priveste drepturile omului; consolidarea unui corp de procurori integri.- Va felicit pentru activitatea din 2017 si va urez succes. Multumiri si jurnalistilor pentru contributia importanta pe care au avut-o in reflectarea in media a eforturilor MP.- Se intoneaza imnul national.- La prezentarea bilantului sunt prezenti si sefa Curtii Supreme, judecatoarea Cristina Tarcea, si seful Politiei Romane, comisarul Catalin Ionita, reprezentanti de la ANI, ONPCSB, DLAF, magistrati, precum si reprezentanti ai unor ONG-uri si ai corpului diplomatic.- La bilantul Ministerului Public a ajuns si sefa CSM, judecatoarea Simona Marcu. Ea nu a fost prezenta la bilantul DNA de saptamana tercuta. Este prezent si seful Sectiei de procurori din CSM, Codrut Olaru.- A ajuns la Cercul Militar si presedintele Klaus Iohannis. El va sustine un discurs in aproximativ 10 minute.- In sala au ajuns oficialii si asteapta sa inceapa sedinta de bilant. Iata-i pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi si seful DIICOT Daniel Horodniceanu.In urma cu o saptamana, presedintele Iohannis a participat la sedinta de bilant a DNA , unde a afirmat ca asistam la manifestari virulente ale disperarii in incercarea clara de a subordona justitia politicului, in care niste inculpati si condamnati penal s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au anchetat. Presedintele a spus insa ca acestia nu au sanse de reusita."Cetatenii isi doresc o Romanie demna, o justitie dreapta si o societate in care cei care se plaseaza sau incearca sa se plasese deasupra legii raspund pentru faptele lor, indiferent de functie, avere sau statut social. Increderea in justitia din Romania este data de cei care o insufletesc. Magistratii sunt repere. Integritatea lor trebuie sa ramana standard de referinta pentru societate. Abaterile individuale care risca sa afecteze presigiul intregului corp trebuie combatute", a adaugat presedintele.El a aratat, de asemenea, ca incertitudinea generata de multiplele modificari legislative adoptate de Parlament anul trecut dauneaza grav societatii romanesti."Am deplina incredere ca institutiile statului cu atributii in domeniu vor continua sa se manifeste atunci cand independenta justitiei este in pericol. Procesul de transformare democratica a unei societati este de durata. Cred ca Romania are nevoie de o lege care sa puna mai mult accent pe masurile de prevenire a faptelor de coruptie si pe educarea romanilor, in special a tinerilor. Prin activitatea sa, DNA a aratat ca principiile statului de drept sunt realitati. Veti avea in mine un partener si un sustinator al aplicarii acestor principii. Va urez in continuare mult succes", a incheiat presedintele Iohannis.Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, la bilantul DNA, ca 2017 a fost un an sensibil, insa nu ar dramatiza in sensul ca a fost greu, spunand ca, atunci cand sunt valuri, magistratii isi pot da masura profesionalismului."Anul 2017 intr-adevar a fost un an mai sensibil, mai complicat. Nu as dramatiza, in sensul ca a fost un an greu. Cand ma uit in sala, vad magistrati ai Ministerului Public care au ajuns la maturitatea profesionala si care acum trebuie sa demonstreze ca pot face fata problemelor adevarate. (...) Atunci cand sunt valuri ne putem da masura profesionalismului", a afirmat Augustin Lazar.