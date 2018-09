Ce au discutat sefii procurorilor din Romania cu delegatia Comisiei de la Venetia

Intalnirile de joi

Ministerul Public a publicat o fotografie de la intalnirea cu delegatia Comisiei de la Venetia."Subiectele abordate in cadrul intalnirii au vizat modificarile aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala si impactul acestora asupra activitatii procurorilor", se arata intr-un comunicat de presa remisDin partea Comisiei de la Venetia au participat: Alexander Baramidze (Georgia), Martin Kuijer (Olanda), Guido Neppi Modona (Italia), Marc Touillier (Franta), Thomas Markert (director, secretar al Comisiei) si Artemiza-Tatiana Chisca (sefa Divizia Institutii Democratice si Drepturi Fundamentale a Comisiei).Din partea Ministerului Public au fost prezenti mai multi procurori, printre care Dimitrie Bogdan Licu - adjunct al procurorului general, Anca Jurma - procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (delegat), Oliver - Felix Banila - procuror sef DIICOT, Romulus - Dan Varga - procuror sef al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General si Marius Bulancea - procuror sef Sectie combaterea infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din DNA.In cursul zilei de joi, membrii Comisiei de la Venetia s-au intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, cu membrii CSM, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu membri ai comisiei speciale pentru Legile Justitiei."O delegatie a Comisiei de la Venetia va efectua o vizita in Romania, in cadrul actiunilor de pregatire a avizului referitor la recentele amendamente la Codul Penal si la Codul de procedura penala, adoptate de catre Parlamentul Romaniei. Avizul a fost solicitat de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei.Delegatia va purta discutii cu presedintele Romaniei, ministrul Justitiei, reprezentanti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului General, Directiei Nationala Anticoruptie (DNA), Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Consiliului Superior al Magistraturii, Parlamentului, inclusiv ai Comisie speciale pentru Legile Justitiei, asociatii de judecatori si procurori si organizatii ale societatii civile", se arata in anuntul publicat, miercuri, pe site-ul Comisiei de la Venetia.Iata Ce a vorbit Iohannis cu expertii Comisiei de la Venetia