Ce spunea procurorul general, inainte de motivarea CCR: Se revolta spiritul uman cand se spune ca procurorul nu trebuie sa fie independent

daca nu ai un magistrat procuror care sa-ti construiasca un dosar, care sa-ti afle adevarul, sa ansambleze probele si sa le puna pe masa judecatorului, inseamna ca nu s-a putut face nimic

magistratul procuror trebuie sa fie la fel de independent profesional asa cum este magistratul judecator

Daca vrem sa facem altceva decat justitie, atunci e altceva.

Ziare.

com

Procurorul general al Romaniei nu are cum sa conteste sau sa comenteze o decizie a Curtii Constitutionale, iar Augustin Lazar este un profesionist. Dar procurorul general a atras, totusi, atentia, inainte de publicarea motivarii Curtii, ca independenta procurorului este la fel de importanta ca independenta judecatorului.Iata ce spunea Augustin Lazar in 22 mai , intr-un dialog despre cum au aratat ideea de dreptatea si progresul justitiei in ultimii 100 de ani."Sigur ca judecatorul este cel care are dreptul de, el spune dreptul si e normal sa fie asa, darPentru aceasta,. Auzim in spatiul public diverse persoane neavizate si se revolta spiritul uman atunci cand se spune ca procurorul nu trebuie sa fie independent, ca lui trebuie sa i se spuna ce are de facut.Nici politistului de politie judiciara nu trebuie sa i se spuna ce are de facut, decat de catre procurorul care il coordoneaza. El trebuie sa aiba independenta profesionala a administrarii probelor, daca discutam despre justitie.Noi suntem animati de buna-intentie si stim ca justitia poate fi infaptuita de catre procurori independenti, de catre oameni care stiu despre ce e vorba.Misiunea noastra si frumusetea profesiei tocmai in asta consta: de a fi activi in cautarea adevarului pana la ultima frontiera. Ce poate fi mai frumos decat asta?"Un inalt magistrat si un specialist in Drept constitutional au explicat pentrucum Curtea Constitutionala a marit puterile ministrului Justitiei, membru al Excutivului, peste procurorii din Romania , parte din puterea judecatoreasca.Expertul anti-coruptie Laura Stefan considera ca motivarea Curtii Constitutionale in privinta deciziei de a-l obliga pe presedinte sa revoce procurorul-sef al DNA are o consecinta grava: procurorul este practic scos din randul magistratilor.