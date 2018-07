Contre intre procurorul general si Victor Alistar, in plenul CSM, cand s-a discutat despre mitingul PSD: "Faceti politica!"

S-a intamplat in centrul Capitalei!

"Este mult mai grav"

Pe scena, politicieni de rang inalt

Alistar a pledat pentru dreptul societatii

"Este o propozitie scoasa din context"

Tarcea si "mica diversiune"

Reactia lui Lazar

Discutia Lazar-Alistar

Aproximativ 1.500 de magistrati au sesizat Consiliul, invocand atacurile la adresa justitiei din discursurile de la mitingul PSD, precum si declaratiile lui Liviu Dragnea, care spunea, referindu-se la plangerea formulata de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca spera ca niciun procuror "sa nu riste atat de mult" sa dea curs acestei "demente", afirmand ca "foarte multi procurori risca sa plateasca greu".Duritatea discursului politic, pornind de la catalogarea magistratilor, in cadrul unor afirmatii generalizatoare, drept "corupti", "stalinisti", "securisti", "tortionari", culminand cu "sobolani".Discutia pe cererea de aparare a inceput cu mai multe critici facute discursului de unii dintre membrii CSM. Singurul care i-a aparat pe cei care au facut declaratiile publice a fost Victor Alistar, care a explicat ca in esenta a fost vorba de un mesaj bun, dar ca ar fi fost si cateva "licente de limbaj". El l-a atacat voalat pe Augustin Lazar, deoarece acesta declarase la un moment dat, atunci cand s-a referit la membrii unei Comisiii parlamentare, ca sunt "inculpati de rang inalt".Primul care a vorbit a fost judecatorul Mihai Andrei Balan. El a aratat ca ce s-a intamplat in Piata Victoriei, la mitingul PSD, ar fi trebuit discutat inca de la termenul trecut, atunci cand discutia a fost amanata. Motivul: "este mai mult decat ce auzim noi in mod obisnuit la televizor sau in alte locuri"."Sute de mii de oameni au fost chemati intr-un loc, pentru o manifestare.. Ca trebuie sa eradicam acest rau, deja constatat, nu stiu cum. S-au referit la chestiuni pe care noi le avem in vedere in disciplinar. A fost aruncat un blam asupra intregii justitii. Acest discurs, nu al unei persoane, ci al mai multor persoane din zona politica, indiferent din ce zona ar proveni, pentru ca nu asta este important, a fost si difuzat nu numai national, si international. Nu stim cum am putea, chiar daca se adopta aceasta hotarare, sa reparam acest rau", a spus Balan.Magistratul a aratat ca discursul a continuat prin amenintari punctuale la adresa unor magistrati, la alte televiziuni. "Nu este un eveniment care s-a intamplat intr-un targ, undeva unde n-am fi avut cunostinta,. Trebuia sa luam aceasta masura mai devreme, este bine sa o luam si acum", a arata Balan.Sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a pus o intrebare retorica: "Nu astept raspunsul"Judecatorul Bogdan Mateescu: "Discursul public a ajuns la cote alarmante si nu credeam vreodata ca voi trai sa vad asemenea raportari la adresa sistemului judiciar"."Trebuie sa militam pentru un limbaj adecvat atunci cand vorbim despre puterile in stat si raporturile dintre ele", s-a aratat revoltat un alt membru CSM. Alti membri CSM au aratat ca atacuri la adresa magistratilor vin din mai multe zone, iar CSM ar trebui sa reactioneze de fiecare data."Aici nu vorbim de cazuri punctuale, in care noi am luat masuri sau urmeaza sa luam masuri. Ci vorbim de afirmatii gen, ceea ce este mult mai grav. Pentru ca stat paralel inseamna ca Justitia, sau buna parte din justitie,", s-a aratat revoltat un alt membru CSM.Judecatoarea Andrea Chis a aratat ca la acel miting au vorbit persoane din fruntea statului."Si nu este vorba doar de politicieni, daca-mi permiteti. Nu este doar o zona politica.Nu vorbim doar de o zona politica, vorbim de alte puteri ale statului", a spus Chis. Judecatoarea a pledat ca intre puterile statului sa fie folosit un limbaj adecvat.Membru in CSM din partea societatii civile, Victor Alistar a cerut CSM sa analizeze intreg discursul. "Care a fost per total discusul care a fost incriminat. Nu putem sa scoatem o propozitie din context, fara sa observam ca din context s-a discutat despre apararea unei justitii egale, corecte, pe baza legii. Fara sa observam ca in context s-a cerut o justitie independenta, fara sa observam ca in context s-a cerut o justitie neafectata de protocoale, care se executa exclusiv in baza legii. Fara sa observam ca s-a solicitat o justitie dreapta si echilibrata", a arata Alistar.Alistar a explicat ca este adevarat ca uneori s-au folosit si "licente de limbaj". "Dar este adevarat ca aceste licente de limbaj nu ar trebui Consiliul sa sanctioneze si cu privire la magistrati? Si ma intorc la intrebarea retorica a colegei mele,", a explicat Alistar."Nu cred ca o propozitie sau o fraza, scoasa din contextul larg, si sunt citate ample care pledau exact pentru principiile statului de drept, asa cum il intelege patrimoniul juridic comun european... Este adevarat ca au fost licente de limbaj atunci cand au criticat abuzurile. Este adevarat ca este probabil sa se depaseasca nivelul de limbaj atunci cand se critica abuzurile.. Consider ca ar trebui sa avem un echilibru", a conchis Alistar.El precizat ca in primul rand trebuie verificata care a fost intinderea Protocoalelor, cu privire la intinderea acestora la efectele raportate la legile organice si ca dreptul societatii este de a critica orice putere a statului."Pana ce nu elucidam aceste aspecte, noi nu putem elucida licente de limbaj, intr-un discurs care in principiu cerea o justitie europeana, dreapta si echilbrata, fara a vedea daca au fost premise, conditii, riscuri materializate sau nu cu privire la efectele pe care le-au produs protocoalele, in fata instantei independentei. Pana nu lamurim povestea cu, pana nu lamurim tot contextul discursului, nu doar propozitia care ne deranjeaza, ci si cealata propozitie, si noi avem lucrari pe agenda Consiliului care trebuiesc elucidate. Sa nu ne antepronutam pe o chestiune generica, fara sa tragem concluzii pe fond. Cred ca s-ar impune o amanare pe acest subiect, pentru a vedea daca licentele de limbaj, raportate la aceste protocoale, sunt sau nu disproportionate", a conchis Alistar.Sefa Inaltei Curti, Cristian Tarcea, i-a atras atentia lui Alistar ca a constatat "o mica diversiune" in discurs."O mica diversiune pe care am constatat-o si in alte medii. Se refera la faptul ca intotdeauna asociati ideile de protocoale cu ideea de insulta si ofense aduse Justitiei. Pentru ca va stim un om onest, trebuie sa recunoasteti faptul ca in ciuda meritului pe care si-l aroga altii, CSM si-a dorit elucidarea problemei protocoalelor. In cadrul CSM s-a solicitat desecretizarea protocoalelor. Cunoasteti ca exista anumte proceduri", a spus Tarcea.Sefa Inaltei Curti a aratat ca aspecte privind protocoalele sunt invocate in procese penale, in contencions sau in cauze disciplinare. "Pana nu se pronunta instantele in cazurile penale, civile sau de contencios, ar trebui sa fim mai rezervati in calitate de magistrati cu privire la efecte", a afirmat Tarcea.Pun si eu o intrebare retorica. Daca existenta sau inexistenta protocoalelor atrage dreptul oricui, cu atat mai mult a unui inalt demnitar, al treilea om in stat, presedintele Camerei Deputailor, sa atarga atentia ca nu cumva parchetul sa depaseasca o anumita linie rosie? Care linie rosie?Constitutia si legile organice?Sa atraga atentia ca nu va merge atat de departe?Sa nu intrati si dumneavostra in aceasta diversiune!...Oare premierul Romaniei cum poate sa spuna ca o sentinta judecatoreasca, chiar in prima instanta, este una vindicativa? Despre asta este vorba! Vorbim de responsabilitate.Au fost niste derapaje. Noi putem trage astazi un semnal de alarma.Augustin Lazar a aratat ca astazi s-a incercat sa se abata atentia de la lucrurile importante, facand trimitere la afirmatiile lui Alistar."Sunt magistrat in sistemul public de 30 de ani de zile. Nu am mai vazut niciodata o adunare publica sa fie convocata pentru a identifica justitia cu un inamic. Cu un stat paralel ilegal. Nu am mai auzit o amenintare a distrugerii acestui presupus inamic. Zic ce: nu ar trebui sa ne intindem foarte mult. Ar trebui sa dam colegilor un semnal. CSM este garantul justitiei. Ei vor sa stie, pot munci linistiti sub aceasta cupola ocrotitoare a garantului? Sau ei trebuie sa fie foarte atenti la ce se intampla in jurul lor, sa nu le cada caramizi de undeva, de pe santierul de constructie. Cred ca lucrurile sunt simple. Votam si gata, lamurim!"Lazar a adus in discutie si chestiunea protocoalelor si a explicat ca in acest moment sunt mai multe proceduri judiciare in curs pentru a lamuri efectele acestora."Eu zic ca chiar si un membru al societatii civile (Victor Alistar- n.red) trebuie sa aiba pacienta sa se dea o solutie in cauza si sa nu sugereze lucruri care sa lezeze demnitatea magistraturii. Trebuie sa mearga pe principiul prezumtiei ca justitia functioneaza conform legii. Dupa ce aceste solutii se vor da, vom vedea ce va fi in continuare. Vom putea discuta la adevar. Indemn la decenta si sa nu facem politica in cadrul CSM. Sa se exprimam sintetic, pe probleme si sa incercam sa propunem solutii", a spus Lazar.Procurorul general a criticat mai multe afirmatii facute de Alistar."Nu fac politica. Cu toata politetea. Nu este vorba de nicio interferenta politica. Nu este vorba de niciun mesaj si nu eu am fost cel care a catalogat o intreaga Comisie a Parlamentului in anumite feluri. Am sa ..", a replicat Alistar.Faceti trimitere la ceva fara sa va ganditi ca exista o alta procedura in curs si dumneavostra vreti sa va pronuntati in locul Sectiei de procurori din CSM, care are caderea sa faca aceasta!...ar fi diligent sa asteptam...de asta va zic ca faceti politica. Mergeti cand.....atributiile Consiliului care sunt separat de ...Din punctul meu de vedere, acest Consiliu nu trebuie sa faca acoperire la ceea ce este in neregula in justitie, ci la cea ce nu este in neregula in justitia din RomaniaEste ABC-ul bunului simt. Nu ne explicati noua ABC-ul bunului simt!Lucrurile care sunt in neregula nu trebuie sa fie acoperute, despre asta este vorbaSuntem de acord cu totii!...Nu cred ca este locul aici sa acuzam pe cineva ca face politica colo si dincolo.