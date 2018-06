CSM a decis: Augustin Lazar nu a incalcat codul deontologic cand a vorbit despre "inculpati de rang inalt"

Ziare.

com

Decizia a fost luata in unanimitate, au declarat surse avizate pentru Ziare.com.Saptamana trecuta, Inspectia Judiciara a afirmat ca exista indicii ca procurorul general, Augustin Lazar, a incalcat codul deontologic al magistratilor, dupa ce i-a numit pe parlamentarii din comisiile speciale "inculpati de rang inalt". Raportul a fost inaintat Sectiei pentru procurori a CSM."Apreciem ca exista indicii cu privire la incalcarea de catre domnul procuror general Augustin Lazar a obligatiilor deontologice stabilite prin dispozitiile art. 17 din Codul Deontologic al Judecatorilor si Procurorilor", se arata in raport.Sesizarea din oficiu a Inspectiei Judiciare s-a inregistrat pe 23 martie 2018.Declaratiile lui Augustin Lazar au fost facute pe 8 decembrie 2017, la Parchetul General, in contextul modificarilor aduse Legilor justitiei."Noi suntem ingrijorati si societatea civila e ingrijorata. Trebuie transparenta si sa se functioneze in mod legal. (...) In tot cursul anului 2017, Ministerul Public si in general institutiile din justitie au format obiectul unor atacuri concentrice, ele s-au vazut. Am folosit expresia 'hartuit' pentru ca am gasit-o in raportul de la Geneva, unde scrie 'Procurorii din DNA sunt hartuiti prin campanii media, prin chemarea in fata unor comisii speciale'.Dar acolo cine ii convoaca? Niste, care vor ca discutiile sa aiba loc in alt mediu in afara de cel judiciar. Procurorii sunt invitati sa dea seama intr-un mediu care nu e judiciar. Am folosit aceasta expresie pentru ca o foloseste nu numai redactorul acestui raport, ci o vedem noi din ceea ce vedem noi prin atacuri media si alte acte care sunt evident neprietenoase procurorilor, cum ar fi aceea sa scoatem cuvantul 'independent' din textul legii privind statutul si care intr-o maniera subtila, dar dubioasa a dorit evident sa indeparteze statutul procurorului de statutul de magistrat si sa-l duca in zona Executivului", a declarat, la acea vreme, Augustin Lazar.Ulterior, deputatul PSD Catalin Radulescu i-a cerut ministrului Justitiei Tudorel Toader sa il revoce pe procurorul general Augustin Lazar pentru ca s-a referit la parlamentari folosind sintagma "inculpati de rang inalt", afirmand ca acesta defaimeaza Parlamentul."As vrea sa va sesizez, domnul ministru, sa va cer sa luati masuri drastice impotriva procurorului general, care si-a permis si isi permite in continuare ca sa defaimeze Parlamentul Romaniei facand nu mai mult sau nu mai putin decat saptamana trecuta considerente despre membri comisiei, cat si parlamentarii alesi de poporul roman sunt infractori de rang inalt.Va cer public sa cereti revocarea acestui procuror care nu a inteles ca dansul nu face politica penala a acestei tari (...) si nu poate sa-si permita sa faca declaratii publice sau sa faca critici asupra legilor. Apanajul (...) legistativ este numai si numai al Parlamentului fiecarei tari", a declarat deputatul PSD Catalin Radulescu