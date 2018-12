CSM a decis ca Augustin Lazar a incalcat codul deontologic cand a folosit expresia "inculpati de rang inalt"

UPDATE 12.45

UPDATE 12.10

"Adica sunt de competenta DNA"

Ziare.

com

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca decizia CSM de a admite contestatia IJ privind expresia "inculpati de rang inalt" folosita de Augustin Lazar este fireasca, deoarece procurorul general nu are nicio scuza atunci cand a folosit aceasta sintagma, pentru ca provine din mediul judiciar, potrivit Mediafax. "O vad intr-o succesiune fireasca, pentru ca CNCD a decis cu privire la altcineva o sintagma asemanatoare faptul ca este o discriminare (sintagma niste penali utilizata de seful statului - n.r) . Acel cineva, autorul sintagmei nu este jurist si ai putea sa spui ca nu a avut proprietatea termenilor. Dar in cazul nostru, procurorul general nu poate sa spuna ca nu a avut proprietatea sintagmei "niste inculpati de rang inalt" si nici nu poate sa spuna ca s-a referit la altcineva decat la membrii Comisiei, cum a incercat sa acretizeze astazi", a declarat ministrul Tudorel Toader.Plenul CSM a decis ca in cazul lui Augustin Lazar,in comisiile speciale parlamentare, potrivit unor surse citate de Ziare.com. Sursele citate au explicat ca nu s-a dat nicio sanctiune in acest caz.Decizia Plenului CSM vine dupa ce pe 26 iunie Sectia pentru procurori a CSM a respins solicitarea de sanctionare, insa Inspectia Judiciara a contestat-o.Procurorul general, Augustin Lazar, a precizat, luni dimineata, la intrarea in sediul CSM, ca exprimarea lui privind "inculpatii de rang inalt" se refera la inculpatii de competenta Directiei Nationale Anticoruptie, care se ocupa cu infractiuni de nivel mediu sau inalt."Este foarte simplu. Inculpati de rang inalt sunt cei care sunt de competenta Directiei Nationale Anticoruptie. Daca va uitati in lege, asa scrie acolo: DNA e facuta pentru a combate un anume gen de criminalitate, coruptia, dar nu la un nivel scazut, ci la nivel de mijloc si inalt. Cel mai adesea, la nivel inalt. Prin urmare, inculpatii DNA sunt inculpati de rang inalt", a declarat Augustin Lazar, la sediul CSM, citat de Mediafax.Augustin Lazar a declarat in luna decembrie a anului trecut ca modificarile aduse Legilor Justitiei sunt menite sa slabeasca independenta procurorilor, precizand ca o consultare a Comisiei de la Venetia este obligatorie si ca are parghiile legale pentru a incerca impiedicarea adoptarii actelor.Inspectia Judiciara s-a autosesizat, insa Sectia pentru procurori din CSM a decis, in luna iunie, in unanimitate ca procurorul general Augustin Lazar nu a incalcat codul deontologic al magistratilor cand i-a numit pe parlamentarii din comisiile speciale "inculpati de rang inalt"