Cum se fura banii de la stat: Portretul robot al infractorului de abuz in serviciu

Posibila dezincriminare?

Portretul robot al celor implicati

Care sunt domeniile unde se fac fraudele

Care sunt concluziile raportului DNA

Declaratia apartine procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si a fost facuta in deschiderea dezbaterii cu tema: "Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire", organizata de parchetul anticoruptie.Pentru infrastructura sau constructii statul plateste de cele mai multe ori dublul pretului lucrarii - este una din concluziile acestui raport.Potrivit lui Kovesi, in multe cazuri sumele care se dau mita functionarilor sunt obtinute prin evaziune fiscala, delapidare sau alte infractiuni. "Coruptia se reflecta in calitatea si pretul serviciilor de care beneficiaza cetatenii", a explicat sefa DNA."Cat timp planificarea unei achizitii publice nu va fi transparenta, se va folosi bugetul pentru achizitii supraevaluate. Cat timp se poate decide discretionar ordinea efectuarii platilor, vor fi in continuare functionari care vor primi mita pentru a favoriza anumite firme.Rezultatele noastre demonstreaza ca exista vulnerabilitati majore care pun in pericol buna functionare a societatii si este necesara o abordare strategica de prevenire a coruptiei", a explicat Kovesi.Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar (foto), a aratat ca incriminarea foarte clara a infractiunii de abuz in serviciu este absolut necesara, in conditiile in care cei care comit astfel de fapte reusesc sa eludeze cu usurinta masurile de prevenire a fraudelor."Este necesara sanctionarea penala a celor care, in dispretul ordinii de drept, vor neaparat sa ajunga la beneficii, chiar cu riscul sacrificarii unor apropiati din jurul lor. (...) Este absolut surprinzator sa gandim, ca, atunci cand exista moduri de operare atat de sofisticate, sa ne lipsim si de minima incriminare pe care o avem", a mai spus Lazar.Lazar a precizat care ar fi portretele-robot ale autorilor infractiunii de abuz in serviciu."Un prim portret-robot priveste functionarul public, care este fie dintre cei alesi - primari, viceprimari, presedinte de consiliu judetean, consilier local sau judetean, fie dintre functionarii publici care au fost numiti, direct sau prin concurs - director, director adjunct, sef de serviciu. Aceste persoane au o conduita caracterizata ca fiind abuziva, pentru ca depaseste cadrul legal al atributiilor lor de serviciu, exercitate prin incalcarea legii (...).Un astfel de functionar are o conduita abuziva si, pentru a-si rezolva interesele proprii, pentru a obtine un folos propriu sau pentru alte persoane, exercita o astfel de conduita, evident cu incalcarea deontologiei minime pe care trebuie sa o aiba un functionar public", a spus Augustin Lazar.Un alt portret-robot este cel al autorului "din umbra", care actioneaza mult mai sofisticat si evita sa se expuna in mod direct."Mai interesant este portretul robot mai sofisticat al celuilalt functionar public, care este autorul din spatele autorilor (...). Am socotit necesar sa subliniez existenta unui autor din spatele autorilor, unul mai sofisticat, care foloseste un alt functionar public pe care il pune in fata, numit in termeni de argou 'om de paie', 'paravan', 'pion', 'cap de lemn' - 'testa di legno', cum spuneau colegii italieni. (...)Conduita aceasta abuziva o remarcam in cateva domenii: achizitii de bunuri si servicii supraevaluate, proiecte de infrastructura, lucrari de constructii si intretinere de drumuri, finantari de proiecte culturale. Sunt numai cateva domenii pe care le-am remarcat, dar exista numeroase altele", a explicat procurorul general.Augustin Lazar a mai aratat ca sunt destule cazuri in care "testa di legno" este sacrificat sau victimele nu vor sa colaboreze cu anchetatorii. "Asta se cheama Sindromul Stockholm", a explicat procurorul general al Romaniei.- Atribuirea contractelor sau platile aferente contractelor sunt conditionate frecvent de primirea unor sume de bani.- Cei care au avut initiativa si au coordonat activitatea ilicita au detinut functii de conducere pe diferite paliere - functii publice alese (presedinte de consiliu judetean, primar de oras/comuna, viceprimar) sau functii publice numite sau ocupate prin concurs (prefect, director in structuri subordonate consiliului judetean/primariei, director economic primarie, director adjunct in structuri tehnice din cadrul consiliului judetean, director de agentie teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane, sef serviciu).- Au fost identificate mecanisme de fraudare a banului public in toate etapele caracteristice procesului de achizitie publica, respectiv in planificarea, in atribuirea contractului si executarea acestuia.- In cele mai multe cazuri, legislatia a fost ignorata. Pur si simplu, persoanele implicate nu respecta actul legislativ si reglementarile existente.- Procurorii DNA au identificat cazuri in care au fost achizitionate produse la preturi supraevaluate cu procente intre 50% si 800%. Poate gresi cineva un pret de achizitie cu 800%? Pentru infrastructura sau constructii statul plateste de cele mai multe ori pretul lucrarii dublu. In cazul imobilelor retrocedate ilegal, pretul platit in plus de stat a fost si de 10 ori mai mare decat pretul real.