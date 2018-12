De ce a fost mutat procesul lui Augustin Lazar la Curtea de Apel Bucuresti

Ziare.

"Cercetand cererea reclamantului in acest context, Curtea retine ca disputa dintre parti vizeaza calitatea in care dl. procuror Lazar Augustin a sesizat instanta de contencios administrativ. (...) In opinia reclamantului (Augustin Lazar - n.red.), el nu se incadreaza la categoria autoritati publice intrucat, potrivit art.131 din Constitutia Romaniei, autoritatea publica nu este un procuror, ci este Ministerul Public si eventual parchetele.Procurorul general este doar o functie, nu o autoritate publica, iar functia de procuror general nu creeaza o persoana juridica diferita si, daca ar crea, nu ar fi persoana juridica de drept privat ca sa se aplice din perspectiva aceasta partea a doua din art. 10 alin. 3 teza I", arata magistratul Curtii de Apel Alba Iulia in motivarea deciziei de la finele lunii noiembrie.Potrivit judecatorului, in opinia reprezentantilor Ministerului Justitiei, Augustin Lazar a sesizat instanta de contencios administrativ in calitate de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar lipsa personalitatii juridice nu reprezinta un impediment, intrucat prezinta relevanta capacitatea de drept administrativ si nu personalitatea juridica."Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este ordonator principal de credite si reprezinta Ministerul Public in relatiile cu celelalte autoritati publice si cu orice persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate iar in exercitarea atributiilor ce-i revin, emite ordine cu caracter intern. (...)Asadar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie conduce si reprezinta Ministerul Public si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, este ordonator principal de credite, emite ordine cu caracter intern, toate acestea reprezentand competente specifice unei entitati de drept public", arata judecatorul.In motivare se mai arata ca raportul de evaluare a fost emis de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in legatura cu aceste competente specifice, respectiv in legatura cu exercitarea atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale ale lui Augustin Lazar."Faptul ca aceste competente sunt exercitate de catre o persoana fizica nu inseamna ca exista un interes legitim al persoanei fizice distinct de cel al titularului functiei pentru ca, in lipsa functiei, exercitarea legitima a competentelor nu este posibila. Altfel spus, procurorul Lazar Augustin nu putea exercita atributii manageriale de genul celor supuse evaluarii ministrului justitiei si prezentate in raportul a carui executare se solicita a fi suspendata decat daca detinea functia de procuror general al PICCJ", mai spune motivarea.In aceste conditii, judecatorul a conchis ca procedura de revocare vizeaza activitatea derulata de procurorul general si "vizeaza modalitatea de exercitare a competentelor specifice unui subiect de drept public"."Fiind vorba despre un litigiu intre un subiect de drept public si o autoritate publica, incidente cauzei sunt prevederile art. 10 alin. 3 teza a II-a din Legea 554/2004 caz in care competenta teritoriala exclusiva ii apartine instantei de la sediul paratilor. In consecinta, instanta va declina competenta in favoarea Curtii de Apel Bucuresti", mai spune judecatorul.Reprezentantul Ministerului Justitiei a cerut ca procesul sa fie judecat la Curtea de Apel Bucuresti, invocand exceptia necompetentei teritoriale, in timp ce avocatul lui Augustin Lazar a cerut ca procesul sa fie judecat in continuare la Curtea de Apel Alba Iulia, invocand faptul ca procurorul general are acolo domiciliul.Curtea de Apel Alba Iulia a admis exceptia privind necompetenta teritoriala, astfel ca procesul va continua la Curtea de Apel Bucuresti , decizia fiind definitiva.Procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar a fost declansata de catre ministrul Tudorel Toader in 24 octombrie. Procurorul general, Augustin Lazar, a depus la Curtea de Apel Alba, o cerere de suspendare a procedurii de revocare din functie declansata de ministrul Justitiei.