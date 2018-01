Doua dosare penale ale consilierului lui Carmen Dan au fost tinute la sertar. Inspectia Judiciara, sesizata

Ziare.

"In urma verificarilor efectuate a rezultat ca, in dosarele aflate pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti,, ambele fiind repartizate pentru cercetari lucratorilor de politie din cadrul Brigazii Rutiere - Biroul control intern", se precizeaza in comunicat."In al treilea dosar, aflat in instrumentarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 4, procurorul de caz a dispus masurile necesare efectuarii cu celeritate a actelor de urmarire penala, delegand in acest sens politistilor Biroului control intern din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Brigada Rutiera. In plus, constatand neefectuarea in termen a actelor dispuse, procurorul de caz a dispus noi masuri si a stabilit un nou termen de efectuare a cercetarilor", se mai arata in comunicat.Procurorul general Augustin Lazar a dispus sesizarea Inspectiei Judiciara pentru verificari prealabile cu privire la prelungirea nejustificata a procedurilor in cele doua dosare de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 3, urmand a se stabili eventuala existenta a indiciilor savarsirii vreunei abateri disciplinare prevazute de statutul judecatorilor si procurorilor.De asemenea, Augustin Lazar a dispus ca Serviciul de indrumare si control din cadrul PICCJ sa efectueze un control tematic, avand ca obiectiv verificarea modului de exercitare de catre procurorii de la parchetele competente a activitatii de supraveghere a cercetarilor penale efectuate de lucratori de politie judiciara de la Biroul control intern din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Brigada Rutiera.