Dragnea nu l-a convins pe ministrul german pentru Afacerile Europene: E ingrijorat de modificarile Codurilor Penale

Foto: Ministerul Public

"Principalele teme abordate in cadrul intrevederii s-au referit la cooperarea judiciara bilaterala si internationala, progresele inregistrate de Romania in reforma justitiei si combaterea coruptiei, problematica judiciara curenta, inclusiv modificarile legislative in curs. Domnul Michael Roth, ministrul de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Federal German de Externe, a remarcat progresele realizate in ultimii ani de sistemul judiciar din Romania,", arata Parchetul General, intr-un comunicat de presa.La randul sau, Augustin Lazar a facut o prezentare a Ministerului Public, inclusiv a structurilor specializate, aratand ca lupta anticoruptie si crimei organizate este dusa cu eficienta si profesionalism.Intalnirea a avut loc la sediul Parchetului General, iar Michael Roth a fost insotit de Markus Teglas, seful sau de cabinet si Kai Hennig, adjunctul ambasadorului Republicii Federale Germania la Bucuresti, precum si de Laura Grunewald, sefa Serviciului de presa, consilier politic si Luciana Pop, sefa Serviciului de traduceri din cadrul Ambasadei Republicii Federale Germania.Dintre oficialii romani au fost Laura Oprean, prim-adjunct al procurorului general, Anca Jurma, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Daniel Horodniceanu, procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, si Nadina Spinu, procuror sef al Serviciului de cooperare judiciara internationala, relatii internationale si programe.Michael Roth s-a intalnit marti si cu Liviu Dragnea, iar liderul PSD l-a asigurat pe acesta ca reforma in justitie nu afecteaza statul de drept."Printre subiectele abordate s-au regasit si modificarile din domeniul justitiei, ocazie cu care presedintele Camerei Deputatilor a transmis asigurari cu privire la respectarea statului de drept si a independentei sistemului judiciar in Romania", potrivit unui comunicat de presa. Ambasadorul SUA in Romania Hans Klemm si atasatul FBI David Varner s-au dus marti la sediul DNA pentru a o asigura pe Anca Jurma, care a preluat interimatul dupa demiterea Laurei Codruta Kovesi, de sprijinul Washingtonului in continuarea luptei anticoruptie.