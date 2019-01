Iohannis: Nu il voi revoca pe Augustin Lazar din functia de procuror general, face o treaba foarte buna acolo

Toader se pregateste de CCR

"Ministrul Justitiei, neavand alta treaba de facut, mi-a mai trimis inca o data documentele de revocare. (...) Nu voi revoca pe procurorul general Augustin Lazar. Face o treaba foarte buna acolo. Sunt multumit de activitatea domniei sale,", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.El a sustinut ca cererea de revocare nu respecta rigorile legii.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea la sfarsitul anului trecut ca decizia data de CCR in cazul Kovesi, prin care presedintele Klaus Iohannis a fost obligat sa semneze revocarea din functie, este valabila si pentru revocarea procurorului general, Augustin Lazar, Toader afirmand ca, daca va fi cazul, CCR va fi solicitata din nou sa se pronunte, "chiar daca va fi inutil"."Eu personal exprim speranta ca, daca in cazul doamnei Kovesi presedintele a citit, a citit, dar nu prea a inteles si am primit dezlegare de la Curtea Constitutionala, acum avem deja aceasta dezlegare, aceasta decizie 358, deja cred ca presedintele o va intelege. Daca nu si va fi nevoie, mai mergem inca o data si inca o data la Curtea Constitutionala ca in final, indiferent de pregatirea pe care o avem sau nu o avem, indiferent de nivelul la care intelegem sau nu intelegem mecanismele statului de drept, de-aia avem consilieri si trebuie sa ne respectam obligatiile.Nu respectam, nu-i problema, fiecare-i om, fiecare are dreptul si Constitutia si vom sesiza, cel mai probabil, Curtea Constitutionala din nou, chiar daca este inutil, pentru ca avem deja decizia la care am facut referire", a afirmat Tudorel Toader, joi seara, intr-o interventie telefonica la Romania Tv.