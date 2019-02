Lazar anunta ce va face cu OUG Toader si cand solutioneaza conflictul pe dosarul TelDrum: Avem motive sa fim optimisti

Ziare.

Tot saptamana viitoare, Lazar va stabili cine are competente in dosarul Tel Drum, DNA sau sectia speciala de investigare a magistratilor, recent infiintata de PSD-ALDE. In ce priveste protestele fara precedent ale magistratilor, Augustin Lazar spune, intr-o declaratie pentru RFI , ca magistratii romani au mentalitate europeana si vor arata acest lucru."Procurorii romani au mentalitate de magistrati europeni. Nu pot sa inteleaga cum se pot modifica de la o zi la alta legile justitiei in maniera in care sa fie produse astfel de situatii care sa duca la un blocaj al activitatii ministerului public", spune Augustin Lazar.El mai crede ca "acesta va fi un test de rezistenta pe care il va da corpul magistratilor in general, corpul procurorilor in special, pentru a arata daca ei reprezinta cu adevarat a treia autoritate in stat sau Romania are mai putine autoritati. Eu zic ca da, ca avem motive sa fim optimisti".Augustin Lazar explica si impactul modificarilor asupra sistemului de justitie:"Va fi o blocare a sistemului de justitie si in primul rand o blocare a Ministerului Public. Cea mai delicata dintre dispozitiile care au venit (se refera la delegare) . Dispozitia legala care permitea delegarea in toate functiile de conducere pentru care numirea se face de catre Presedintele Romaniei a fost eliminata astfel incat sa nu se mai poata face niciun fel de delegare pe aceste functii de conducere. Delegarea era menita tocmai pentru a genera solutii rapide in situatii de urgenta.Va fi o blocare. Sa vedem daca nu functioneaza institutia cum vor putea fi instrumentate dosarele. Cine va explica de ce s-a prescris o anumita fapta intr-un anumit dosar daca dosarele nu sunt instrumentate si institutia Ministerului Public nu functioneaza?""In cursul zilelor urmatoare, probabil luni, vom sesiza institutiile care au abilitatea de a sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei, fie cu conflict de natura constitutionala, fie cu verificarea caracterului textului ordonantei, daca are un caracter constitutional sau nu", a anuntat procurorul general.De asemenea, in ce priveste dosarul Teldrum-Liviu Dragnea, cerut de nu mai putin de patru ori de Sectia de investigare a magistratilor si careia DNA i-a trimis astazi o copie a acestuia, Augustin Lazar spune ca "A fost declansat un conflict pozitiv de competenta care este in curs de analiza in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte. Probabil saptamana viitoare vom avea o solutie referitor la cine are competenta sa instrumenteze acest dosar".Citeste pe RFI Romania, toate declaratiile acordate de procurorul general, Augustin Lazar