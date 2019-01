Lazar anunta revocari in DNA si DIICOT, pentru ca unii procurori au obosit sau au devenit vulnerabili

Ziare.

"Am propus sa existe mandate pentru procurorii structurilor specializate. Nu numai pentru DNA, dar poate si pentru DIICOT. Exerciti un mandat 3-4 ani si pe urma iti reorientezi activitatea. Nu e recomandabil sa lucrezi numai intr-un loc si cu atat mai putin intr-un loc care este expus si care poate genera o stare de oboseala de confuzie", a declarat procurorul general, la Digi24.Potrivit lui Augustin Lazar, se va discuta propunerea ca procurorii "vulnerabili" sa revina la parchetele de la care provin."In perioada urmatoare, dupa cum ati remarcat, unii procurori au fost revocati din DNA pentru anumite conduite care nu sunt in regula. Iar in perioada urmatoare e posibil ca si alte persoane sa paraseasca DNA, dar nu numai DNA.Intr-o maniera similara se produc lucrurile si la o alta structura a Ministerului Public, la DIICOT. Unele persoane care au obosit, care din diverse considerente revin la unitati.Nu inseamna ca ii dam afara de la Ministerul Public, revin la parchetele de la care au plecat. In timp ce altii care s-au dovedit a fi vulnerabili pot fi revocati si chiar se recomanda ca actuala conducere a DNA... Am discutat cu colegii, ca cei care au unele vulnerabilitati sa faca demersurile necesare pentru a parasi DNA. Nu au nevoie DNA si DIICOT de sute de procurori", a mai spus Lazar.Procurorii CSM au decis, recent, sa admita cererea conducerii Directiei Nationale Anticoruptie (adjunctul Calin Nistor, cel care asigura interimatul institutiei) de revocare din functia de procuror DNA Ploiesti pentru Lucian Onea. Acesta este acuzat, alaturi de Mircea Negulescu si de alti procurori de la DNA Ploiesti, de constituire de grup infractional organizat.