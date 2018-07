Lazar cere CSM sa arate care sunt limitele Inspectiei Judiciare, care verifica cum a fost aplicat protocolul cu SRI

Solicitari din tara

Vicepresedintele Codrut Olaru a propus, in plenul CSM de miercuri, suplimentarea ordinii de zi cu o solicitare sosita din partea Parchetului General."Ieri a sosit la Consiliu o cerere, urmare a hotararii din 19 aprilie pe care CSM a adoptat-o in raport cu demararea Inspectiei Judiciare a unui control la nivelul Ministerului Public privind modul de aplicare a protocolului.Observatiile pe care le face Parchetul General si la care membrii Sectiei pentru procurori subscriu - impune o serie de clarificari. (...) De exemplu, stim ca protocolul a fost incheiat in 2009, perioada incepe cu 2005. Se solicita de catre Inspectia Judiciara numele procurorilor care au lucrat pe baza acestei dispozitii", a spus vicepresedintele CSM, Codrut Olaru.Acesta a aratat ca Inspectia Judiciara a solicitat numele procurorilor care au lucrat in baza protocolului dintre SRI si Ministerul Public. Asta in conditiile in care, desi este vorba de protocolul din 2009, datele sunt cerute din 2005. In plus, IJ mai cere Ministerului Public situatia mandatelor pe siguranta nationala.Procurorul Augustin Lazar a precizat ca cererea vine dupa discutiile cu mai multi procurori generali de curti de apel din tara."Aceasta solicitare nu vine de la mine personal, ca mi-a venit mie ideea sa facem ceva sa incurcam activitatea Inspectiei Judiciare. A fost o intalnire cu colegii procurori generali de la curtile de apel, care au indicat o multitudine de probleme: de unde pana unde, cum sa raspunda.Unii colegi au discutat cu IJ si s-au convins ca nici ei nu stiau. Trebuie sa stim, trebuie lamurite, altfel nu vom putea raspunde. Solicitarea mea este sa le spunem. (...) Nu vrem sa incurcam, ci doar sa ne lamurim, altfel nu vom putea raspunde", a explicat Lazar.Victor Alistar, membru CSM din partea societatii civile, a subliniat ca nu doreste suplimentarea ordinii de zi cu aceasta cerere, pentru a nu incalca independenta Inspectiei Judiciare. Plenul a ramas in deliberare pe aceasta chestiune.I.S.