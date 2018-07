Lazar, despre mitingul PSD-ALDE: Nu am vazut niciodata ca o adunare sa fie convocata pentru a identifica Justitia cu un inamic

Ziare.

"Sunt un magistrat al Ministerului Public de peste 30 ani. Nu am mai vazut niciodata, si de aceea va rog sa priviti cu foarte multa seriozitate, o adunare publica sa fie convocata pentru a identifica Justitia cu un inamic, cu un stat paralel ilegal. Nu am mai auzit o amenintare a distrugerii acestui presupus inamic.Prin urmare, zic eu, ar trebui sa aratam colegilor, sa dam un semnal. Consiliul Superior al Magistraturii, in calitate de garant, a inteles ceea ce se intampla si ei (magistratii - n.red.) vor sa stie, ei vor munci linistiti sub aceasta cupola ocrotitoare a garantului sau ei trebuie sa fie foarte atenti la ceea ce se intampla in jurul lor sa nu le cada caramizi de undeva din santierul de constructii?", a afirmat Lazar in cadrul sedintei de plen a CSM.Consiliul Superior al Magistraturii discuta, in sedinta de astazi, o cerere de aparare a independentei sistemului judiciar, dupa ce peste o mie de magistrati au sesizat Consiliul, invocand atacurile la adresa Justitiei din discursurile de la mitingul PSD.