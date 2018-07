Lazar, despre modificarea Codului Penal: Toti inculpatii judecati pentru abuz in serviciu vor fi achitati. Prejudiciile nu mai pot fi recuperate

Ziare.

com

Prejudiciile din dosare ar ramane nerecuperate."In ultimii 4 ani, au fost trimisi in judecata 2.099 inculpati, functionari publici, alesi locali, judeteni la nivel central, pentru comiterea unor fapte de abuz in serviciu. Foarte interesant, am cautat printre acesti inculpati sa vedem daca vreunul a comis faptele pentru sine sau pentru rude (potrivit noilor modificari ale definitiei infractiunii - n.red.) si nu am gasit niciun caz.Ceea ce inseamna ca profesionalizarea acestui gen de activitati infractionale a ajuns la un nivel, mod de operare mai sofisticat. Presupune folosirea unor terti, a unor persoane paravan, oameni de paie, care primesc bunurile, foloasele respective si dispar dupa acel paravan", a declarat Lazar.Procurorul general a explicat ca prima concluzie ar fi ca, potrivit acestui proiect de lege, infractiunea de abuz in serviciu ar fi dezincriminata . "", a explicat Augustin Lazar.. In acest caz, masurile asiguratorii ar fi ridicate.Lazar a aratat ca pe site-ul Ministerului Public a pus un studiu in care a descris cate dintre statele europene au incriminat abuzul si cate, neavand incriminat abuzul, au infractiuni alternative "prin care apara interesul cetatenilor de a fi protejatide conduita abuziva a functionarilor publici".Augustin Lazar a adaugat ca modificarea abuzului in serviciu in forma adoptata de Parlament are indicii de incalcare a Constitutiei si a Conventiei internationale de combatere a coruptiei."Statul roman trebuie sa-si indeplineasca cu buna credinta angajamentele si sa asigure o protectie efectiva romanilor impotriva coruptiei", a declarat Lazar."Niciodata n-a fost o asemenea graba in discutii, analizarea unui text de lege, dar niciodata nu a fost vreo tentativa de a dezincrimina o fapta grava cum e abuzul in serviciu.Noi am intrat in UE cu gandul ca adoptam cadrul legal al lumii civilizate, iar functionarii publici si alesii se vor orienta spre acel cadru legal, sa-l respecte... Surprinzator, aparenta acum e aceea ca legile s-ar face dupa moravurile sau naravurile inculpatilor, si nu dupa standardele pe care trebuie sa le adoptam ca stat UE", a mai spus procurorul general.