Lazar, despre OUG pe completuri: Jocul politic e de asa natura incat trebuie sa adopte o anumita cale. Protocolul cu SRI, bumerang politic

"Am auzit si eu de aceasta intentie, de a realiza un proiect de Ordonanta. Nu am vazut acest proiect si ma gandesc ca cei care vor lucra la el, daca intr-adevar va fi materializat, vor trebui sa se gandeasca, sa analizeze, sa stabileasca raporturile juridice, pentru ca securitatea raporturilor e un principiu constitutional. Nu putem cu usurinta sa umblam la hotarari definitive si sa cream in opinia juridica o imagine ca o hotarare judecatoreasca poate fi schimbata dupa caz sau dupa cum exista o orientare sau alta. Hotararile definitive au putere de lege", a declarat Augustin Lazar, la Digi24.Procurorul general a mai spus ca, iar judecatorii constitutionali au jurisprudenta care atrage atentia acestui lucru."O stie si domnul ministru.. Ba, juridica eu as zice ca nu prea este, pentru ca va fi foarte, foarte dificil sa ne explice cineva cum va explica printr-o nota de fundamentare cineva neretroactivitatea legii penale si cum in acest caz legea penala ar trebui sa retroactiveze", a spus Augustin Lazar.Procurorul general a mai declarat ca protocolul cu SRI din 2016, pe care l-a semnat, se refera la securitatea nationala si ca vor fi eliminate alineatele declarate neconstitutionale de catre CCR , subliniind ca documentul este folosit ca bumerang politic si ca cel care l-a furat si l-a publicat sa raspunda."As dori sa ma refer la protocolul pe care l-am semnat personal si cel din 2016 se referea la securitatea nationala si la problemele de aparare antitero. Avem obligatia de a proteja securitatea nationala si a altor state, de a combate terorismul.? E ceva ce a incalcat Constitutia, voi in activitatea voastra nu respectati Constitutia si sa pornim procedura de revocare a procurorului general! Iata ca vine CCR, asteptam si motivarea, dar ne spune ca acest protocol privind lupta antitero este constitutional", a declarat Augustin Lazar.Potrivit procurorului general, cele doua alineate care au fost declarate neconstitutionale din protocol vor fi eliminate.. Cum e posibil sa il folosesti pe post de bumerang politic? Cineva trebuie sa raspunda. (...) Cum e posibil si cine isi asuma raspunderea dintre persoanele care l-au furat, l-au aratat la televizor? E o cauza in curs, dar s-ar putea ca presa sa se interese mai bine asupra acestei cauze. Ba mai mult sa produca o procedura de revocare care incalca grav dispozitiile legii in vigoare", a mai spus procurorul general.CCR a admis, saptamana trecuta, sesizarea Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict intre Parlament si Ministerul Public care prevede, printre altele, ca efectele protocoalelor continua sa se produca, chiar si dupa denuntarea lor.