Lazar, dupa decizia CCR: Sunt optimist ca actele de urmarire penala vor fi considerate legale

Ziare.

com

"Ministerul Public a luat act de decizia CCR. Vom urmari atent motivarea care se va realiza. Ceea ce va pot asigura este ca intotdeauna dosarele au fost instrumentate atat in faza de urmarire penala, cat si in faza de cercetare judecatoreasca exclusiv pe baza dispozitiilor Codului de Procedura Penala.Altfel, este evident ca ar fi nule actele respective. Judecatorul verifica in camera preliminara ori de cate ori primeste un dosar penal, sa vada care este validitatea actelor de urmarire penala care s-au efectuat. Cu sau fara protocol, cand judecatorul constata ca un act de urmarare penala s-a efectuat in afara cadrului legal il declara nul si nu are nimeni interesul sa lucreze degeaba", a declarat procurorul general, Augustin Lazar, la CSM.Intrebat daca decizia Curtii Constitutionale de miercuri va duce la anularea unor probe in "dosare grele", procurorul general a replicat: "Ori de cate ori se constata ca exista un act de urmarire penala in afara conditiilor legii, acela nu poate fi considerat legal. Dar pana acum nu am vazut astfel de acte pentru ca nimeni nu isi doreste sa faca dosare care sa te compromita ca profesionist.Eu sunt optimist ca, in continuare, facandu-se verificarea actelor, ele vor fi considerate ca fiind legale, pentru ca punem un acent foarte mare pe calitatea actului de urmarire penala".Magistratul a avut un schimb de replici cu o jurnalista de la Antena3, care l-a intrebat daca va demisiona. Lazar a acuzat ca postul de televiziune face "campanie de presa impotriva Ministerului Public"."Se face o presiune politica asupra procurorului general sa isi dea demisia, in contextul in care Ministerul Public isi desfasoara activitatea la standarde constitutionale.Am observat ca faceti o campanie de presa impotriva Ministerului Public. Dumneavoastra ar trebui sa fiti ingrijorati de valul de violenta si problemele privind siguranta cetateanului, nu sa atacati seara de seara institutiile judiciare", a mai apreciat Augustin Lazar.Amintim ca miercuri CCR a admis sesizarea Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict intre Parlament si Ministerul Public care prevede, printre altele, ca efectele protocoalelor continua sa se produca, chiar si dupa denuntarea lor.